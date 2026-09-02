Buldanlı gurbetçi Mustafa Güzel, 53 günlük zorlu koşunun ardından memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine ulaştı - Son Dakika
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Buldanlı gurbetçi Mustafa Güzel, 53 günlük zorlu koşunun ardından memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine ulaştı

Buldanlı gurbetçi Mustafa Güzel, 53 günlük zorlu koşunun ardından memleketi Denizli\'nin Buldan ilçesine ulaştı
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Almanya'nın Lörrach kentinden yola çıkan Buldanlı gurbetçi Mustafa Güzel, 53 gün süren zorlu koşunun ardından memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine ulaştı. Yol boyunca 8 ülkeyi aşan Güzel, Akçeşme'de kız kardeşine Türk Bayrağı'nı teslim etti. Yağmur, sıcak hava, ayı ve köpek saldırılarıyla mücadele eden Güzel, "Azimle yola çıktım, sevinçle yurduma kavuştum" dedi.

Almanya'nın Lörrach kentinden yola çıkan Buldanlı gurbetçi Mustafa Güzel, 53 gün süren zorlu koşunun ardından memleketi Buldan'a ulaştı. Yol boyunca taşıdığı Türk Bayrağını Akçeşme'de kız kardeşine teslim eden Güzel, "Azimle yola çıktım, sevinçle yurduma kavuştum" dedi.

Almanya'da yaşayan Buldanlı Mustafa Güzel, yaklaşık iki yıldır planladığı koşusunu tamamlayarak memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine ulaştı. Almanya'nın Lörrach kentinden yola çıkan Güzel, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye geldi.

53 gün süren koşunun ardından Buldan Akçeşme mevkiine ulaşan Mustafa Güzel'i dayısı Orhan Gel, kız kardeşi Eslem Güzel ile yakınları ve sevenleri karşıladı. Duygu dolu anların yaşandığı karşılamada Güzel, koşusu boyunca yanından ayırmadığı Türk Bayrağı'nı öperek kız kardeşine teslim etti.

Zorlu yolları ve engelleri aştı

Koşusu boyunca pek çok zorlukla karşılaştığını belirten Mustafa Güzel, yağmur ve sıcak havanın yanı sıra yabani hayvanların saldırısına da maruz kaldığını söyledi. Ayaklarının yaralandığını, kanadığını ve bazı anlarda baygınlık geçirdiğini anlatan Güzel, tüm zorluklara rağmen yolculuğunu tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İki yıldır bu koşunun planlamasını yaptığını belirten Güzel, "Ailemin ve sevenlerimin dualarını alarak Almanya'nın Lörrach kentinden yola çıktım. Bu dualar benim için çok kıymetliydi. Zorlu ve maceralı bir koşu oldu. Yollarda yağmur ve sıcak ortamların zorluğuyla birlikte ayı ve köpeklerin saldırısına uğradım. Ayaklarım delindi, kanadı. Bayıldığım anlar oldu" dedi.

"Gurbetçi bir ailenin çocuğuyum"

Güzel, farklı ülkeleri aşarak vatanına ulaşmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Gurbetçi bir ailenin çocuğuyum. Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Yunanistan'ı geçerek vatanım Türkiye'ye ulaştım. Memleketim Buldan'ı çok seviyorum" diye konuştu.

Buldan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Güzel, memleketinde enerji depolayacağını da belirterek, "Buldan'da şimdi tam zamanı olan üzüm ve meyvelerden yiyerek enerji depolayacağım. Azimle yola çıktım, sevinçle yurduma kavuştum. Allah'ın yardımı ve hayır dualarıyla memleketime kavuştum" ifadelerini kullandı.

"İdeallerinizden asla vazgeçmeyin"

Kendisi gibi yeni hedefler peşinde koşmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Mustafa Güzel, "Benim gibi güzel işler yapmak isteyen arkadaşlarıma ideallerinden asla vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki süreçte yeni projelerim var. İnşallah hayata geçirmek nasip olur. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Buldanlı gurbetçi Mustafa Güzel, 53 günlük zorlu koşunun ardından memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buldanlı gurbetçi Mustafa Güzel, 53 günlük zorlu koşunun ardından memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine ulaştı - Son Dakika
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