Bülent Korkmaz: Futbolda Pes Etmemeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bülent Korkmaz: Futbolda Pes Etmemeliyiz

Geniş Video İzle

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Korkmaz, şartlar ne olursa olsun oyunu sürdürme vurgusu yaptı.

05.03.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bülent Korkmaz: "Şartlar ne olursa olsun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor"

ANKARA - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, önemli olanın bu oyunu devam ettirmek olduğunu söyleyerek, "Şartlar ne olursa olsun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. Haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iki kere mağlup duruma düşmelerine rağmen oyunu bırakmadıkları için oyuncularını kutlayarak, "Hep üretmeye, futbol oynamaya çalıştık. Pozisyonlarımız da vardı. Maçı kazanabilirdik. Önemli olan bu oyunu devam ettirmek ve şartlar ne olursa olsun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum. Daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Maçı kazanabilirdik, koparabilirdik ama olmadı. Futbolda bunlar da oluyor. Keçiörengücü iyi bir takım. Hücum gücü yüksek bir takım. Ama onlara da fazla pozisyon vermedik. Bulduğumuz pozisyonları da kaçırdık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bülent Korkmaz, Yerel Haberler, 3-sayfa, Esenler, Futbol, Ankara, Spor, PES, Son Dakika

Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: Futbolda Pes Etmemeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:53 A Milli Takım’a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
07:50 Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmalarında yeni iz Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
07:36 İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacak İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak
07:29 Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:12 Kongre salonunda ilginç olay Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:53 Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 19:08:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bülent Korkmaz: Futbolda Pes Etmemeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.