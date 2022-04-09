Bülent Korkmaz: "Umut ışığımız yanmaya devam ediyor" - Son Dakika
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Bülent Korkmaz: "Umut ışığımız yanmaya devam ediyor"

09.04.2022 19:08

- Bülent Korkmaz: "Umut ışığımız yanmaya devam ediyor" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Konyaspor galibiyetinin ardından, "Mücadele anlamında, oyun anlamında ve özellikle birebir oyunu iyi oynayınca önde oluyorsunuz. Umut ışığımız yanmaya devam ediyor" dedi.

- Bülent Korkmaz: "Umut ışığımız yanmaya devam ediyor"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Konyaspor galibiyetinin ardından, "Mücadele anlamında, oyun anlamında ve özellikle birebir oyunu iyi oynayınca önde oluyorsunuz. Umut ışığımız yanmaya devam ediyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçtan önce oyunculara da söyledim. 'Trabzonspor maçındaki mücadeleyi, Alanyaspor'un ikinci yarısındaki gibi oynarsanız maçı alırız' dedim. Nitekim öyle de oldu. Mücadele anlamında, oyun anlamında ve özellikle birebir oyunu iyi oynayınca önde oluyoruz. Umut ışığımız yanmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Bülent Korkmaz: Umut ışığımız yanmaya devam ediyor
Bülent Korkmaz: Umut ışığımız yanmaya devam ediyor
Bülent Korkmaz: Umut ışığımız yanmaya devam ediyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: 'Umut ışığımız yanmaya devam ediyor' - Son Dakika


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