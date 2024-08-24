Spor

- Bülent Uygun'dan Zorbay Küçük'e tepki

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun:

"Maçın hakemi küçük bir yönetim gösterdi"

"İnanılmaz kötüydü"

"Bazı taraftarlar neyin kafasını yaşıyor"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Eyüpspor maçının ardından maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki göstererek, "Maçın hakemi küçük bir yönetim gösterdi. Yan hakem de 10 metre ofsaytı göremeyerek inanılmaz kötüydü. Bir de 'VAR'cık var. Penaltıya 'faul' diyor. Sen nasıl bir 'VAR'cıksın. Sarı kartları bize, bütün takdir haklarını onlara veriyorsun" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Öncelikle seyirciden rica ediyorum. Elimizdeki kadro yapısı, 3 gün önce transfer ettiğimiz futbolcuların hazır olmaması ve şu anda da mücadele eden çocuklara sahip çıkmak lazım. Gol bulmaya çalışan bir rakip vardı. Mükemmel bir gol attılar ve o golden sonra biz pozisyonları değerlendiremedik. Maçın hakemi küçük bir yönetim gösterdi. Yan hakem de 10 metre ofsaytı göremeyerek inanılmaz kötüydü. Bir de 'VAR'cık var. Penaltıya fulü diyor. Sen nasıl bir 'VAR'cıksın. Sarı kartları bize, bütün takdir haklarını onlara veriyorsun. Bir takımın pozisyon temposu bulmasını engelliyorsun. Senin işin maçı doğru yönetmek. Zaten MHK değerlendirir. O 'VAR'cık ile konuştuklarını da değerlendirir" diye konuştu.

"Çok biliyorlarsa gelsin yapsınlar"

Bir grup taraftara da tepki gösteren Uygun, "Çok şey söyleyeceğim ama söylemek istemiyorum. Gerçekleri söylemek zorunda bırakmayın. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir de seyirciyi kontrol etmeye çalışıyoruz. O arkamdaki 20 tane adam neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum. Çok biliyorlarsa gelsin yapsınlar. Gel de seni bir 300 metre koşturayım da görelim. Daha sezonun başı, adam almaya çalışıyoruz. Satmadık ki 20 bin kombine, satmadık ki 20 bin forma. Allah razı olsun Kırmızı-Duvar taraftar grubundan da bizi destekledi. Yönetim gecesini gündüzüne katıyor transfer yapmak için. Para vermek lazım. Aldınız mı 2 bin tane forma? Stadyumda 4 bin kişi var, 2 bin 500'ü ücretsiz maça geldi. Sivasspor bu şehrin markasıdır. Takıma sahip çıkmak lazım. Merak etmeyin bu sene de Sivasspor'a bir şey olmaz. Bana yalandan sosyal medyadan yazıp eleştirmeyin. Sadece sosyal medyadan sallamakla olmuyor" diye konuştu.