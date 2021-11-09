Üye Girişi
Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım - Son Dakika

Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım

09.11.2021 16:37

Deneyimli teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe'yi çalıştırması halinde çok başarılı olacağını dile getirdi. Uygun, "Fenerbahçe'ye uzak ara şampiyonluklar yaşatırım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Bülent Uygun, Sarı-Lacivertli takımı çalıştırması halinde uzak ara şampiyonluklar yaşayacağı şeklinde görüş bildirdi.

Bülent Uygun Fenerbahçe'ye göz kırptı: Takımı uzak ara şampiyon yaparım

"ANADOLU'DA EFSANE OLURSUN"

Bülent Uygun, İstanbul takımlarını Anadolu takımlarına göre şampiyon yapmanın kolay olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'yi kötü yönetirsen taraftar ve kaliteli futbolcularla şampiyon olursun. İyi yönetirsen zaten şampiyon olursun. Anadolu'dan bir takım şampiyon yaparsan ömür boyu o kulübün kahramanı olursun. Esas mesele İstanbul takımlarını şampiyonluk yapmak değil Anadolu'dan şampiyon çıkarmak. Ben onu isterim. Zaten Fenerbahçe'ye hoca olursam uzak ara şampiyonluklar yaşarım" dedi.

"RIDVAN DİLMEN YA DA ALEX GELSİN"

Başkan Ali Koç'a akil insanlardan bir ekip kurmasını öneren Uygun, "Rıdvan Dilmen veya Alex sportif direktör olabilir. Dünya futbolunu takip eden bir sistem oluşturulmalı. Bunu da Fenerbahçe'nin içinden birileriyle yapmak lazım. Fenerbahçe kendi Fatih Terim'ini bulamadı" diye konuştu.

Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım

Bülent Uygun, Fenerbahçe, İstanbul, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı 16:36 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını savunuyor 16:26 Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını savunuyor Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi 16:10 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi
Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim 15:59 Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! 13:28 Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!

Son Dakika Haberleri
16:37 Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım
16:35 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı
16:31 Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu
16:26 Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını savunuyor
16:23 Metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:18 Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor
16:10 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi
16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur
15:52 "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç
15:44 Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu         
16:32
Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor         
16:19
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç         
15:52
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 16:47:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement