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EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçını zor geçeceğini söyledi - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçını zor geçeceğini söyledi

EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Kayserispor maçının zor geçeceğini ve galibiyet hedeflediklerini söyledi. Uygun, Sivasspor'da görev yaptığı dönemde şampiyonlukları hep son anda kaçırdıklarını hatırlatarak, Anadolu'dan yeni şampiyon çıkacağını belirtti. Ayrıca, takımın kadrosunu güçlendirmek istediklerini ve Yunus Emre Konak'ın 30 yıldır izlediği en yetenekli oyuncu olduğunu ifade etti. Uygun, Kayserispor maçının zorlu geçeceğini ve galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.

EMS Yapı Sivasspor\'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçını zor geçeceğini söyledi
04.01.2024 - 12:26,
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EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Kayserispor maçının zor geçeceğini ve galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'da futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak büyük başarılar yaşadığını belirtti.

Uygun, 15 yıl sonra tekrar Sivasspor'a gelmenin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "15 yıl sonra sanki en sevdiğinle, çocuğunla tekrar buluşup kucaklaşmak gibi oldu. Herkes beni Sakaryalı olmakla birlikte Sivaslı olarak da biliyor. O yüzden de bu mutluluk tarifsiz, özel. İyi ki geldik." dedi.

Sivasspor'da görev yaptığı dönemde şampiyonlukları hep son anda kaçırdıklarını hatırlatan Uygun, "O zaman takımda bazı sakatlıklar oldu, yerlerine transfer yapamadık ama elimizde bulunan kardeşlerimizle bu hayallerimizi başarmaya çalıştık." diye konuştu.

"Anadolu'dan yeni şampiyon çıkacak"

Uygun, o dönem Anadolu'dan bir takımın şampiyon olacağını söylediğini anımsatarak, "Hatta iki takım olacak diye söylemiştim. Bursaspor o senenin ertesinde taraftarı, camiası, medyası, yönetimi ve futbolcusuyla bu güzel başarıyı elde etti. Bu ülkeden yine yeni şampiyonlar çıkacak. Beş sene içinde tekrar bir Anadolu takımının şampiyon olacağını görüyorum ve inşallah olur, Türk futboluna renk katar." değerlendirmesinde bulundu.

Kadroya takviye yapılacak

Bu sezonu güzel şekilde geçirmek istediklerini aktaran Uygun, şunları kaydetti:

"Kısa vadede Avrupa'ya gidişin en kısa yolu, Türkiye Kupası'dır. Orada yaptığınız başarı sizi direkt Avrupa'ya götürür. İşte bu yüzden de ilk hedefimiz iyi bir takım kurmak. Daha sonra herkesin gurur duyduğu, izlemekten keyif aldığı ve seyircisinin de sevdiği, desteklediği bir takım oluşturmak istiyoruz. Şu anda takımdan kimseyi gönderme tarafında değiliz. Sadece bir iki genç oyuncumuz var. Onların tecrübe kazanması için gitmesine izin vereceğiz. Onun dışında kimseyi gönderme tarafında değiliz. Almak istediğimiz 3-4 futbolcu var. Yönetimimiz o konularda belli çalışmaları, belli bir yere getirmiş durumda. Oyun sistemine uygun ve kalitesine inandığım futbolcuları transfer ettirmek istiyorum. Takviye yaparak yolumuza devam etmek istiyorum."

"Yunus Emre, 30 yıldır izlediğim en yetenekli oyuncu"

Bülent Uygun, yaklaşık 30 yıldır Türk futbolunda oyuncu izlediğini, yetenekli birçok futbolcuyu gün yüzüne çıkardığını söyledi.

Emre Demir, Doğan Alemdar ve Hasan Doğan'ın gün yüzüne çıkardığı futbolcular arasında yer aldığını anlatan Uygun, "Genç futbolcuları seviyorum. Yetenek varsa şans vermek çok hoşuma gidiyor. Şu anda Türkiye'de 30 yıldır izlediğim en yetenekli futbolcu, Sivasspor'daki Yunus Emre Konak. Fiziği, temposu, oyun görüşü ve oyun mantalitesiyle dört dörtlük bir futbolcu. Yunus'un tek yapacağı şey profesyonelce düşünmek, çalışmak ve ona göre kendini geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Kayserispor maçı

Uygun, hafta sonu Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile deplasmanda zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Kayserispor son zamanlarda ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşadı. Başkanını tebrik ediyorum. O ekonomik sıkıntılardan bugün hücum yönünde çok iştahlı oynayan, kaliteli, birbirini tamamlayıcı takım kadrosu oluşturdu. Recep Uçar gibi çok genç, jenerasyonumuzun başarılı bir teknik direktörü de oyun mantalitesini yerine getiriyor. Kayserispor'a karşı zor bir maç bizi bekliyor. Sivasspor olarak her maçımıza kazanmak için çıkacağız. İzleyenlere keyif veren, sahada futbolun bütün yeteneklerinin sergilendiği bir futbol müsabakası bizi bekliyor. Kazanmak istiyoruz çünkü çok ihtiyacımız var. Bu puanlar, bizi alt taraflardan yukarılara taşıyacaktır. O yüzden zor, keyifli, çekişmeli bir maç bizi bekliyor."

Teknik direktör Fatih Terim'in Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u çalıştırmaya başlamasını da değerlendiren Uygun, "Türkiye'de en çok kupa alan, milli takımda, Galatasaray'da büyük başarılar elde etmiş birisi. Türkiye adına çok önemli bir hoca. Yeni görevinde ona üstün başarılar diliyorum. Ben de yurt dışında 5 yıl çalıştım. Orada, ülken tarafından takdir edilmek çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA
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