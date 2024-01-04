 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
Üye Girişi

EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, sağlık kontrolünden geçti. Sivasspor ile sözleşme imzalayan Uygun'un sağlık kontrolleri, Sivas Medicana Hastanesinde gerçekleştirildi. Kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Uygun'un sağlık kontrolleri tamamlandı.

EMS Yapı Sivasspor\'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti
04.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:07
Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile sözleşme imzalayan teknik direktör Bülent Uygun'un sağlık kontrolleri, Sivas Medicana Hastanesinde gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki teknik direktör Uygun, daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Uygun'un sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Bülent Uygun, Sivasspor, Sivas, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika


11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih

Son Dakika
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:06 Havalimanında ortalık karıştı: Ben bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:17:31. #1.11#
SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement