Bülent Yenihayat: Nazillispor ile Zorlu Bir Mücadeleye Hazırlanıyoruz - Son Dakika
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Bülent Yenihayat: Nazillispor ile Zorlu Bir Mücadeleye Hazırlanıyoruz

Bülent Yenihayat: Nazillispor ile Zorlu Bir Mücadeleye Hazırlanıyoruz

Çimentaş Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, rakibin güçlü oyunculara sahip olduğunu belirterek, Pazar günüki maçı kazanmak için kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını açıkladı.

30.01.2025 15:29  Güncelleme: 15:31
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Nazillispor'un kağıt üzerinde iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğini dile getiren Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Ona göre hazırlığımızı yapacağız. Oradan kazanıp dönmek istiyoruz" dedi.

Pazar günü deplasmanda Ülkea Nazillispor'a konuk olacak Çimentaş Elazığspor'da Teknik Direktör Bülent Yenihayat, açıklamalarda bulundu.

Rakiple ilgili analizleri yaptıklarını ifade eden Yenihayat, "Belediye Derincespor maçından sonra bir gün izin verdik. Ondan sonra hemen hazırlıklara başladık. Rakibi izledik. Her hafta rakiple alakalı tespitleri yapıp, antrenmanları da ona göre planlayıp, dizayn edip, rakibin zaaflarına, artılarına göre bir hazırlık yapıyoruz. Nazilli alt sıralarda. Onlar da o durumdan kurtulmak istiyorlar ki bir direnç koyacaklar. Bunu hep söylüyorum. İkinci yarı zor geçecek. Aşağısı kümede kalma mücadelesi var. Play-off'a girmek isteyenler var. Yukarıdaki pozisyonu korumak isteyen takımlar var" şeklinde konuştu.

Nazillispor'un iyi oyunculara sahip olduğu kaydeden Yenihayat, "Nazilli'de kağıt üzerinde baktığınız zaman kariyerli oyuncuları var. Daha önce iyi yerlerde oynamış, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ona göre hazırlığımızı yapacağız. Oradan kazanıp dönmek istiyoruz. Kazandığımız takdirde iki iç saha maçımız var. Van ve Giresun var. Oraya daha emin girebilmek adına bir şeyleri kendi elimize alabilmek adına bu maçın kazanılması gerektiğini söyledim. İnşallah da oradan kazanıp dönmek istiyoruz. Fuat Bavuk'la alakalı zaten hafta içi de açıklama yaptım. Biz bir teklif yaptık. Bunun kararını bekliyoruz. Ona göre transfer şekillenecek" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bülent Yenihayat: Nazillispor ile Zorlu Bir Mücadeleye Hazırlanıyoruz - Son Dakika

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