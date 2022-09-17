Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Berisha, Bayern Münih'i yıktı

Augsburg ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 7. haftasında WWK Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Augsburg'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan İsviçreli golcü, bu sezon ilk golünü Bayern Münih'e attı. Berisha ayrıca attığı gol ile takımına galibiyeti getirdi ve Alman devine bu sezon Bundesliga'da ilk mağlubiyetini tattıran isim oldu.
Bundesliga'ya 3'te 3 yaparak başlayan Bayern Münih, son 3 haftada aldığı beraberliklerin ardından Augsburg mağlubiyeti ile birlikte üst üste 4. puan kaybını yaşamış oldu.
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