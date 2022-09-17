Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Berisha, Bayern Münih'i yıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Berisha, Bayern Münih'i yıktı

17.09.2022 20:11
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Berisha, Bayern Münih'i yıktı

Augsburg, Bundesliga'nın 7. haftasında konuk ettiği Bayern Münih'i tek golle geçti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha attı. Bayern Münih, bu sezon ilk kez yenildi.

Augsburg ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 7. haftasında WWK Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

BERISHA SİFTAH YAPTI

Karşılaşmada Augsburg'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan İsviçreli golcü, bu sezon ilk golünü Bayern Münih'e attı. Berisha ayrıca attığı gol ile takımına galibiyeti getirdi ve Alman devine bu sezon Bundesliga'da ilk mağlubiyetini tattıran isim oldu.

BAYERN MUNİH SERBEST DÜŞÜŞTE

Bundesliga'ya 3'te 3 yaparak başlayan Bayern Münih, son 3 haftada aldığı beraberliklerin ardından Augsburg mağlubiyeti ile birlikte üst üste 4. puan kaybını yaşamış oldu.

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Mergim Berisha, İstanbulspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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