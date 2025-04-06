Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var

Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Trabzonspor maçına bambaşka bir motivasyonla hazırlanıyor. Bordo-mavililere 3 golü bulunan tecrübeli orta saha, 1 gol daha atması halinde kariyerinde ilk kez bir takıma 4 gol atmış olacak. Yıldız futbolcu, bunun yanı sıra Karadeniz ekibine 5 golü bulunan Alex'in ardından Trabzonspor'a en fazla gol atan yabancı futbolcular listesinde 2. sıraya çıkacak.

06.04.2025 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu Fred, Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisi sonrası PFDK'dan 4 maçın altında ceza alması nedeniyle (3 maç) cezalarını kupada çekecek ve bu akşam ligde oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Bu müsabaka, Brezilyalı yıldız için farklı bir anlam da taşıyor.

GOL ATARSA KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK

Sarı-lacivertli formayla Trabzonspor'a karşı 3 golü bulunan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, bordo-mavili takıma 1 gol daha atması halinde kariyerinde ilk kez bir takıma karşı 4 gol atma başarısı gösterecek. Fred, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan ve 3-2 kazandıkları maçta 2, bu sezon ligin ilk devresinde yine deplasmanda aynı skorla kazanılan maçta 1 gol atmıştı.

ALEX'TEN SONRA 2. YABANCI OLACAK

Öte yandan Fred, gol sayısını 4'e çıkarması halinde Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a en fazla gol atan yabancı futbolcular listesinde 2. sıraya çıkacak. Söz konusu listede 5 golle Alex de Souza zirvede yer alıyor. Alex'i 4'er golle Cristian Baroni, Moussa Sow ve Mert Nobre takip ediyor.

FRED'İN SEZON PERFORMANSI

Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterile32 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alex De Souza, Trabzonspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferudun ozmen:
    Ne büyük başarı.. Ne kadar övünse kendiyle azdır. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Gazze’de sözün bittiği yer Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

16:05 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
15:44 CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
12:37 Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel’e tepki gösterdi Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:17 iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
10:06 Gazze’de sözün bittiği yer Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 17:15:00. #7.12#
SON DAKİKA: Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement