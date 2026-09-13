Anne: Kayıp bebek, araçla gelen 2 kişiye verilmiş
Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Ağustos akşamı kaybolan 11 aylık çocuğun annesi, ifadesinde bir aracın bölgeye geldiğini ve kızının babası tarafından bu kişilere verildiğini söyledi. Annesi, bölgede kalan bazı kişilerin olaya şahit olduğunu ve kayıp iddiasının kurgudan ibaret olduğunu belirtti.
ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı'nın jandarmada ifadesi alındı. Balıkçı ifadesinde, 10 Ağustos akşamı, 11 aylık kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Araçtan inen 2 kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiklerini itiraf etti.
Elif Balıkçı, kızı Büşra'nın aslında babası Y.B. tarafından bu kişilere verildiğini belirtti. Ayrıca çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve 'kayıp' iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.
Kaynak: DHA
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