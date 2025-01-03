Kayseri\'de Basketbol İl Birinciliği Sona Erdi

Spor

Kayseri Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Basketbol Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

KadirHasSporSalonu'nda oynanan final maçları sonunda dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları verildi. Müsabakalar sonunda Kayseri şampiyonu olan Cennet Yiğit Ortaokulu'nun ismini almış olduğu şehit Cennet Yiğit'in ailesi de final maçını tribünden takip etti. Ödül töreninde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Bünyan Belediyesi Başkanı Yardımcısı Mehmet Emre Taşçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan hazır bulundu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar ise şöyle;

1. Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu

2. Özel Bahçeşehir Koleji

3. Özel Kayseri Fen Bilim Ortaokulu - KAYSERİ