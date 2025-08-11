Burak Başer 2026 Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor

Sakaryalı milli bisikletçi 20 yaşındaki Burak Başer, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nda finişi gören ilk sporcu olmak için çalışmalara başladı.

Çocukluğundan bu yana bisiklet tutkunu olan Başer, Zonguldak Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisiyken 2022'de Sakarya'da düzenlenen okullararası yarışta üçüncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörü İsmail Yıldız'ın davetiyle profesyonel olarak yarışlara katılan Başer, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde ederek 2023'te milli sporcu ünvanını kazandı.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Başer, son olarak 18-20 Temmuz'da Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Eliminatör XCO ve Eleme Usulü Sprint (XCE) yarışlarında üçüncülük elde etti.

Başer, 2026 Dünya Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı kürsüye taşımak için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde şimdiden pedal çevirmeye başladı.

"İki teker en büyük özgürlüklerden biri"

Milli sporcu Burak Başer, AA muhabirine, antrenmanlarını daha kısa ve sert tuttuğunu anlattı.

Başer, bu yıl Dünya Şampiyonası ve kupasının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya'da düzenlenmesinin çok büyük gurur olduğunu dile getirerek, "Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ettim. Bu sene de Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Yine milli takım adına yarıştık. Güzel duygular bizi onore ediyor. Seneye Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yine aynı yerde milli takımı göstereceğiz inşallah." dedi.

Parkurun Sakarya'da olması nedeniyle antrenman için kente geldiğini aktaran Başer, haftanın 5 günü 4 saat trafiğin içinde, dışında, ormanda olmak üzere her yerde antrenman yaptığını kaydetti.

İki tekerin en büyük özgürlüklerden biri olduğunu dile getiren Başer, "Dağ bayır istediğimiz yere, istediğimiz şekilde çıkabiliyoruz. Motosikletle veya araçla bunlar olmuyor. Eliminatör Dünya Şampiyonası bizim Türkiye olarak çok yarış koşmadığımız alan, genelde XCO alanında yarış koşuyoruz, yarışlarımız o seviyede oluyor. Milli takım olarak eliminatöre daha fazla ağırlık vermeye başladık, antrenmanlarımızı ona göre biraz daha kısa ve sert olarak değiştirdik. Seneye inşallah daha üst mecralarda ve kürsü de olacak şekilde antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.