Burak Başer 2026 Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Burak Başer 2026 Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor

Burak Başer 2026 Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor
11.08.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli bisikletçi Burak Başer, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası için antrenman yapıyor.

Sakaryalı milli bisikletçi 20 yaşındaki Burak Başer, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nda finişi gören ilk sporcu olmak için çalışmalara başladı.

Çocukluğundan bu yana bisiklet tutkunu olan Başer, Zonguldak Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisiyken 2022'de Sakarya'da düzenlenen okullararası yarışta üçüncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörü İsmail Yıldız'ın davetiyle profesyonel olarak yarışlara katılan Başer, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde ederek 2023'te milli sporcu ünvanını kazandı.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Başer, son olarak 18-20 Temmuz'da Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Eliminatör XCO ve Eleme Usulü Sprint (XCE) yarışlarında üçüncülük elde etti.

Başer, 2026 Dünya Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı kürsüye taşımak için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde şimdiden pedal çevirmeye başladı.

"İki teker en büyük özgürlüklerden biri"

Milli sporcu Burak Başer, AA muhabirine, antrenmanlarını daha kısa ve sert tuttuğunu anlattı.

Başer, bu yıl Dünya Şampiyonası ve kupasının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya'da düzenlenmesinin çok büyük gurur olduğunu dile getirerek, "Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ettim. Bu sene de Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Yine milli takım adına yarıştık. Güzel duygular bizi onore ediyor. Seneye Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda yine aynı yerde milli takımı göstereceğiz inşallah." dedi.

Parkurun Sakarya'da olması nedeniyle antrenman için kente geldiğini aktaran Başer, haftanın 5 günü 4 saat trafiğin içinde, dışında, ormanda olmak üzere her yerde antrenman yaptığını kaydetti.

İki tekerin en büyük özgürlüklerden biri olduğunu dile getiren Başer, "Dağ bayır istediğimiz yere, istediğimiz şekilde çıkabiliyoruz. Motosikletle veya araçla bunlar olmuyor. Eliminatör Dünya Şampiyonası bizim Türkiye olarak çok yarış koşmadığımız alan, genelde XCO alanında yarış koşuyoruz, yarışlarımız o seviyede oluyor. Milli takım olarak eliminatöre daha fazla ağırlık vermeye başladık, antrenmanlarımızı ona göre biraz daha kısa ve sert olarak değiştirdik. Seneye inşallah daha üst mecralarda ve kürsü de olacak şekilde antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Yerel Haberler, sakarya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Başer 2026 Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:24
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:27:25. #7.11#
SON DAKİKA: Burak Başer 2026 Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.