Burak Elmas'la tartışan yöneticiler toplu halde istifa ediyor

Galatasaray'da bugün yapılan Divan Kurulu toplantısı öncesi başkan Burak Elmas kurmaylarıyla özel bir toplantıda bir araya geldi. Sözlü tartışmaların yaşandığı toplantının ardından sarı-kırmızılı yönetimde önemli isimler isitfa kararı aldı.

"BAŞKAN İSTİFALARINI İSTİYOR"

Konuya ilişkin konuşan gazeteci Yakup Çınar, Spor Türkiye YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Rezzan Epözdemir istifasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Dünkü toplantıda başkanın sözlü tartışmaya girdiği 2 isimden biri Rezzan Epözdemir'di diğeri ise Köksal Ünlü. Başkan ikisinin de istifasını istiyor." dedi.

3 YÖNETİCİNİN DAHA İSTİFASI BEKLENİYOR

Rezzan Epözdemir'in istifasının ardından Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri Şükrü Köksal Ünlü, Işıtan Gün ve İbrahim Reha'nın da görevlerini bırakması bekleniyor.