Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti - Son Dakika
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Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti

01.03.2022 21:09
Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti

Katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yer veren Galatasaray Başkanı Burak Elmas,sarı-kırmızılı takıma transferinin kesin gözüyle bakıldığı Gedson Fernandes'le ilgili konuştu. Elmas, "Gedson, Galatasaray'a gelmesi mümkün olan oyunculardandı ama bu transferin olması, Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti." dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Yüz Yüze programında konuştu. Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında kötü sonuç alınmış olsaydı bile teknik direktör Domenec Torrent'le yola devam edeceklerini söyleyen Elmas, Gedson Fernandes'in gerçekleşmeyen transferine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY'IN DNA'SINDA SORUNLARI KONUŞARAK AŞMAK VAR"

"Savaş, çok kötü bir şey. Özellikle bu savaşın mağduru olan masum insanlar, çocuklar, kadınlar bizim içimizi acıtıyorlar. Savaşın her türlüsüne karşı çıkmak lazım. Galatasaray'ın DNA'sında da sorunları konuşarak aşmak vardır.

"CAMPOS BAŞARI FORMÜLÜNÜ BİLİYOR"

Luis Campos, futbolda başkan danışmanı. Direkt benimle beraber çalışıyor. Danışmanlık, futbolda kuracağımız yeni stratejinin danışmanlığı. Birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi. Campos'un kariyerinde gelmiş olduğu noktada inandığı projenin peşinden koşmak paradan daha önemli. Oturduk, birkaç görüşme yaptık. Ben ve birkaç arkadaşım anlattık. Kendisi de ikna oldu. Başarı formülünü biliyor. Bizim isteklerimizle onun stratejileri uyuyor. Biz, halka açık bir şirketiz. Bu rakamları açıklarken dikkatli ve hassas olmam gerekir. Sensibile'nin yıllık 4 milyon euro aldığına dair yalanlar atıldı. Campos'un da ücreti bizim bütçemizde ödenebilir bir meblağdır.

"YALAN VE YANLIŞ BİLGİ PAYLAŞIYORLAR"

Galatasaraylıların sponsorluğunu yaptığı bazı kanallar var. Bazı iş sahibi olmayan gazeteciler kendilerine bir popülarite yakalama hedefindeler. Yalan ve yanlış bilgi pompalıyorlar. Bu tür suçlamalar geldiğinde üyelerimizle toplantı yapıyoruz ve resmi rakamlarımızın hepsini çekinmeden paylaşıyoruz.

"GEDSON'UN HATA OLUP OLMADIĞINI GELECEK SENE GÖRECEĞİZ"

Omar dahil 15 yabancımız vardı ve acil transfer yapmamız gereken mevkiler vardı. Önceliklerimizi tercih ettik. Gedson da piyasada Galatasaray'a gelmesi mümkün olan oyunculardandı. O şartlara göre transfer olmazdı. Önümüzdeki sene de yabancı sınırı var. 3 yabancı transferi yaptık. Bazı yabancılarla yolları ayırdık. Gedson transferini yapabilirdik, teklif de vardı elimizde. O dönemki mali şartlar doğrultusunda yapmamayı tercih ettik. Pişman değiliz zaten daha erken. Potansiyel yıldız adaylarını Campos, Sensibile ve ekibiyle izlemeye başladık. Gedson'un hata olup olmadığını gelecek sene göreceğiz. Ülkemiz bu tür konularda biraz erken karar veriyor."

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Son Dakika Spor Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti - Son Dakika


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