Burak Elmas'tan Galatasaray'ın ağır topuna beklenmedik teklif!

Süper Lig'de düşme potasıyla arasında 3 puan kalan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'a karşı sesler her geçen gün daha gür çıkıyor. Kötü günlerden bir çıkış arayan Elmas ise Florya'da ciddi bir yapılanma planlarken sürpriz bir isme teklif götürdü.

"FUTBOLUN BAŞINA GEÇ"

Sabah'ın haberine göre, Başkan Burak Elmas, Galatasaray camiasının büyük saygısını kazanmış ve yıllarca yönetimde çeşitli kademelerde görev yapan Ali Dürüst'ün kapısını çaldı. "Futbolun başına geç" diyen Elmas, Dürüst'ten Florya'yı yönetmesini istedi. Ancak Ali Dürüst bu teklifi reddederken Elmas'a ekibini değiştirmesi yönünde tavsiyede bulundu.

Ali Dürüst, Faruk Süren ve Burak Elmas

GALATASARAY'DA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

İlk olarak Faruk Süren yönetiminde yer alan Ali Dürüst, 2011 yılında Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde 2. Başkan olarak görev yaptı. 2013 yılında görevden ayrılan Dürüst, 2014 yılında Duygun Yarsuvat tarafından Sportif A.Ş.'nin başına getirilmişti. Ali Dürüst, Fatih Terim, Türkiye Milli Takımlar Genel Direktörü olduktan sonra ise Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekilliği ve İcra kurulu üyesi olarak görev yaptı.