Burak Elmas'tan transfer müjdeleri! Galatasaray iki isimle anlaştı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün genel kurul üyeleri ile online bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Fernando Muslera, Diagne ve Luis Campos'a dair son gelişmeleri paylaşan Elmas, kaleci Roman Burki transferi için de önemli açıklamalarda bulundu.

"ROMAN BÜRKİ İLE ANLAŞTIK"

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisinin yerine kaleci alacaklarını kaydeden Elmas, "Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var. Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiç bir transfer için %100 bitti demem" ifadelerini kullandı.

"DİAGNE'NİN YERİNİ DOLDURACAĞIZ"

Senegalli forvet Diagne ile ilgili olarak ise "Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulacak. Uygun bütçeyle yerini dolduracağız." dedi.

LUİS CAMPOS'TA İŞLEM TAMAM

Portekizli futbol insanı Luis Campos'la başkan danışmanı olarak anlaştıklarını belirten Elmas, "Uzun görüşmeler sonucunda Luis Campos ile 2.5 yıllık prensip anlaşmasına vardık. İmzadan sonra başkan danışmanı olarak göreve başlayacak" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından Campos, sarı-kırmızılı takımın transfer ve maaş politikası, altyapı entegrasyonu, scouting ve oyuncu satışlarından sorumlu olacak. Luis Campos, daha önce Real Madrid, Monaco ve Lille gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.