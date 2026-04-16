Burak Yılmaz'a 2 Maç Men ve 75 Gün Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), teknik direktör Burak Yılmaz'a 2 maç men ve 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK, teknik direktör Burak Yılmaz'a Çaykur Rizespor maçında, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 160 bin TL para cezası ile müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.