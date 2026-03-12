Burak Yılmaz'ın İki Dönemindeki Performans Farkı - Son Dakika
Burak Yılmaz'ın İki Dönemindeki Performans Farkı

12.03.2026 13:16
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de iki döneminde farklı başarılar gösterdi. İlk dönemde 23 puan, ikinci dönemde 7 puan topladı.

Yaklaşık 9 hafta önce istifa ettiği ancak 4 gün sonra yeniden anlaştığı Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz'ın iki dönemindeki farklı performansı dikkati çekiyor.

Sezon başında ilk iki maçta aldığı kötü sonuçların ardından İsmet Taşdemir ile yolları ayıran Gaziantep FK, 19 Ağustos 2025'te koltuğu genç çalıştırıcı Burak Yılmaz'a emanet etti.

Yılmaz yönetiminde iyi başlangıç yapan Güneydoğu temsilcisi, ilk 3 maçını kazandı, ilk 7 maçını ise namağlup 5 galibiyet 2 beraberlikle tamamladı. 9 maçta 18 puan toplayan Yılmaz'ın ekibi, 14 haftalık sürede 6 galibiyet, 5 kez beraberlikle 23 puanı hanesine yazdırdı.

Genç teknik adam, 118 günlük Gaziantep FK kariyerini, 15 Aralık 2025'te "karşılıklı anlaşarak" sonlandırdı ancak bu ayrılık sadece 4 gün sürdü.

İkinci "Yılmaz" dönemi

Yılmaz ile yeniden anlaşıldığını 19 Aralık 2025'te duyuran Güneydoğu temsilcisi, ilk maçında 5-1'lik skorla Başakşehir'e mağlup oldu.

İlk 9 maçında sadece 1 kez yenilen Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, genç teknik adamın ikinci dönemindeki 9 haftada ise sadece 1 kez kazandı.

Genç teknik adam yönetiminde 4 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet alan Gaziantep FK, Yılmaz'ın ikinci döneminde sadece 7 puan toplayabildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
