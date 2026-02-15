Burak Yılmaz: Kafamızı Kaldıracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Burak Yılmaz: Kafamızı Kaldıracağız

15.02.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor'a kaybettikleri maç sonrası açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, "Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız." dedi.

Yılmaz, maçından ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaelispor'u kazandığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Gördükleri kırmızı karttan sonra Kocaelispor'un oyunun hakimi olduğunu ifade eden Yılmaz, bunda hakem faktörü, kendi hataları ve tercihlerinin de rol oynadığını söyledi.

Yılmaz, bugün kendi oyunlarından uzak bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Bugün kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da bir hakem faciası vardı. Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kocaelispor'la barışmaya gelmiş, sosyal medyada paramparça edilmiş bir hakemle ben bugün Kocaelispor'un barıştığını düşünüyorum. Harika. Barışlar güzeldir." ifadesini kullandı.

Hakem olmak için özel yeteneklere sahip olunması gerektiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hakem zannediyorum, kariyeri boyunca 2 Süper Lig maçı yönetmiş. İkincisi de bu oluyor. Neden buraya gönderildikleri çok belli. Bugün gereğini yapıp, onu hemen kızağa çekecekler. Zaten maç vermedikleri bir hakem. Bize bunu yapanlar da muvaffak oldular. Ama bu kesinlikle bahane değil, biz de bugün kötü oynadık. Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremiyoruz. Penaltılar, frikikler, kırmızı kartlar sürekli bize oluyor. Bunun nedenini de ben biliyorum. Yaşamış olduğum bir olay var, yaşamış olduğum bir durum var. Onu da zamanı gelince açıklayacağım. Gaziantepspor için buradayım. Ne kendi hakkımı ne de Gaziantepspor'un hakkını yedireceğim."

Bugün stadyumu dolduran, güzel bir atmosferde maçın oynanmasına katkı sağlayan taraftarlara teşekkür eden Yılmaz, "Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız. Hedeflerimiz var. Bugün Kocaelispor'u yenip Samsunspor'un üstüne çıkmak istiyorduk. Kocaeli bizi yendi, bizim üstümüze çıktı. Lig uzun bir maraton, Allah izin verirse toparlayacağız. Futbolda bunlar var." şeklinde konuştu.

"İyi oyun, güzel oyun oynamak istiyoruz"

Yılmaz, bir basın mensubunun "Bugün en kötü futbolunuzu oynadınız diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusunu "Evet" diyerek yanıtladı.

Futbolun çok ciddi bir iş olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"En kötü oynadığımız maçtı, katılıyorum ama bunda benim de hatalarım var. Sonuçta teknik direktör benim, tercihleri yapan benim. Ben de şapkamı önüme koyacağım. Oyuncular da koyacaktır. Haftaya bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Bizim için aslında fırsat bir maç. Bunu unutturmak istiyorsak Trabzon'u her şekilde iyi oyun... Benim amacım iyi oyun. Çünkü senelerdir son maçlarda kümede kalmış bir Gaziantep takımını farklı hedeflere koyup insanlara hayal satamam. Ben onlara iyi oyun oynatacağımın sözünü her zaman verdim. Bunu da Allah'a şükürler olsun ki yüzde 80-85 tutuyorum bugün hariç. İyi oyun, güzel oyun oynamak istiyoruz. Güzel hakem, iyi hakem istiyoruz."

Bireysel hedefleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Yılmaz, kendisini sürekli geliştirmek istediğini, bunun için de çok çalıştığını ve şu anda Gaziantep FK ile bir şeyleri başarabilmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Kocaelispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz: Kafamızı Kaldıracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:54:32. #7.11#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz: Kafamızı Kaldıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.