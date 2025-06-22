TEKNİK direktör Burak Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.
39 yaşındaki teknik adam, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum."
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz Kasımpaşa'dan Ayrıldı - Son Dakika
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