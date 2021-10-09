Norveç ile Dünya Kupası Elemeleri grup maçında 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlı Takımımız, istatistiklerde çok kötü bir görüntü çizdi. İlk kez Milli formayı giyen Berat'ın dışında takımın tecrübeli isimlerinin beklenenin altında katkı vermesi, herkesi şaşırttı.
Bireysel istatistikler:
Ozan Tufan: 0 şut, 0 kilit pas, 0 orta, 0 dripling, 0 top çalma
Caner Erkin: 0 şut, 0 isabetli orta, 0 hava topu, 0 şut engelleme
Berat Özdemir: 0 şut, 0 kilit pas, 0 orta, 0 ikili mücadele, 0 top çalma
Burak Yılmaz: 0 isabetli şut, 0 kilit pas, 0 pas arası, 0 top çalma, 0 dripling
Genel istatistikler:
Türkiye %52,8 Topla Oynama %47,2 Norveç
Türkiye %44,0 İkili Mücadele Kazanma %56 Norveç
Türkiye %40 Hava Topu %60 Norveç
Türkiye 19 Orta 22 Norveç
Türkiye %0,0 Orta İsabeti %36,4 Norveç
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi - Son Dakika Spor