Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi

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Norveç ile Dünya Kupası Elemeleri grup maçında 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlı Takımımız, istatistiklerde çok kötü bir görüntü çizdi. İlk kez Milli formayı giyen Berat'ın dışında takımın tecrübeli isimlerinin beklenenin altında katkı vermesi, herkesi şaşırttı.

Bireysel istatistikler:

Ozan Tufan: 0 şut, 0 kilit pas, 0 orta, 0 dripling, 0 top çalma

Caner Erkin: 0 şut, 0 isabetli orta, 0 hava topu, 0 şut engelleme

Berat Özdemir: 0 şut, 0 kilit pas, 0 orta, 0 ikili mücadele, 0 top çalma

Burak Yılmaz: 0 isabetli şut, 0 kilit pas, 0 pas arası, 0 top çalma, 0 dripling

Genel istatistikler:

Türkiye %52,8 Topla Oynama %47,2 Norveç

Türkiye %44,0 İkili Mücadele Kazanma %56 Norveç

Türkiye %40 Hava Topu %60 Norveç

Türkiye 19 Orta 22 Norveç

Türkiye %0,0 Orta İsabeti %36,4 Norveç