Burak Yılmaz 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Spor

Burak Yılmaz 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2024 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi.

31.01.2025 09:16
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Burak Yılmaz, spor kategorisinde oyunu milli futbolcu Merih Demiral'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya ile yapılan maçta attığı golün ardından bozkurt hareketi yaparak sevincini paylaştığı fotoğraftan yana kullandı. Yılmaz, Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğrafı için, "Avrupa Şampiyonası'nda atılmış çok değerli ve önemli bir gol. Hem bizi çok mutlu etti hem de ülkemiz için yapılmış en büyük etkinliklerden birinde atılmış bir gol. Merih Demiral'ı da çok sevdiğim için bu fotoğrafı oyluyorum." ifadelerini kullandı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın objektifine yansıyan "O bakış" isimli fotoğrafı seçen 39 yaşındaki teknik adam, Günlük hayat kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" fotoğrafına oyunu verdi.

Kaynak: AA

Merih Demiral, Burak Yılmaz, Kültür Sanat, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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