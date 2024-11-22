Burdur'da Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Burdur'da Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası Başladı

Burdur\'da Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası Başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada sekiz ülke mücadele ediyor, hedef şampiyonluk.

22.11.2024 16:21
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Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisi müsabakaları Burdur'da başladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Büyük Britanya, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya mücadele ediyor.

TVF Oturarak Voleybol (ParaVolley) Koordinatörü Onur Hoşnut, AA muhabirine, ParaVolley Avrupa tarafından gerçekleştirilen şampiyonada ilk 3'e girecek takımların gelecek sene Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Kategorisine doğrudan katılma hakkı elde edeceğini söyledi.

Amaçlarının turnuvayı şampiyon tamamlamak olduğunu dile getiren Hoşnut, "Birden çok kamp yaptık, turnuvaya hazır başladık. Milli takımımız gelişme sürecinde. Öncelikle erkek milli takımımızı oluşturduk hemen bu turnuvadan sonra da kadın milli takımımızla ilgili çalışmalarımıza başlıyoruz. Tüm ülke çapında özellikle deprem bölgesi öncelikli olmak üzere tarama ve gelişim kamplarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hoşnut, hedeflerinin 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda yer almak oluğunu sözlerine ekledi.

ParaVolley Avrupa Başkanı Branko Mihorko da Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarına değinerek Türkiye'nin paraVolley'e çok önem verdiğini aktardı.

2021'de Türkiye'de salgın koşulları altında büyük bir turnuva daha gerçekleştirdiklerini anımsatan Mihorko, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki erkek milli takımı çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Umarım aynı gelişim kadın takımı için de olur. Avrupa'da da paravolley yükselişte bu yükseliş bundan sonra da devam edecek. Türk halkını bu spora davet ediyorum. Bunu sadece engelli sporu olarak düşünmesinler, son derece eğlenceli ve keyifli bir branş, herkes katılsın."

Gürcistan maçını 3-0 kazandık,

Erkek Milli Takımı Başantrenörü Aziz Hopyar da yaklaşık 3 aydır turnuvaya hazırlandıklarını vurgulayarak "İlk üçe girmek istiyoruz. Biz buraya 2024 Gümüş Milletler Ligi'nden şampiyon olarak geldik. Asıl amacımız yine burada da şampiyon olarak Avrupa Şampiyonasının A kategorisine katılmak. Motivasyonumuz çok iyi, ilk maça galibiyetle başlamak bizi havaya soktu. İnşallah diğer maçları da kazanarak namağlup ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan maçını 3-0 kazanan Oturarak Voleybol Milli Takımı, 17.30'da Hollanda ile karşılaşacak.

Milli takım yarın Litvanya ve Çekya, 24 Kasım Pazar günü ise Büyük Britanya ve Fransa ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Burdur'da Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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