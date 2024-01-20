- Burdur Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı ilk maçından hükmen galip ayrıldı

Karşı takım maça gelmeyince kendi aralarında antrenman maçı yaptılar

BURDUR - Kadınlar 3. Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Burdur Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı ilk maçında rakibi Muğla Atletik Spor maça gelmeyince sahadan 3-0 hükmen galip ayrıldı. Güzel havayı boşa geçirmemek için de kendi aralarında hazırlık maçı yaptı.

Kadınlar 3. Ligi 8. Grup'ta yer alan Burdur Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı ilk maçında Gazi Atatürk Stadı'nda Muğla Atletik Spor ile karşılaşacaktı. Ancak Muğla Atletik Spor bilinmeyen nedenlerden dolayı maça gelmeyince sahadan 3-0 hükmen galip ayrıldı.

Boş saha ve güzel havayı kaçırmak istemeyen Burdur Gençlik ve Spor ise aralarında hazırlık maçı yaparak günü tamamladı.

Maç hakkında açıklama yapan Burdur Gençlik ve Spor Takım Sorumlusu Altan Zengin, "Sezonun ilk maçını Muğla Atletik Spor ile yapacaktık ama henüz sebebini bilmediğimiz bir nedenden dolayı maça gelemediler. İnşallah kötü bir neden değildir. Seyircimizin önünde hava da güzeldi, tam bir maç havası vardı. Oynamak isterdik açıkçası ama Muğla adına üzgünüz. Biz üç puanı aldığımız için mutluyuz. Maç yapamadık ama burada kendi aramızda hazırlık maçı yapıyoruz. Seyircimiz de gelmiş onları boş çevirmeyelim, kızlarımızı görsünler diye maç yapıyoruz. Haftaya Denizli'ye deplasmana gideceğiz. Kaplanlar Kadın Futbol Takımı ile maçımız olacak. İyi hazırlanıp o maça en iyi şekilde çıkmayı planlıyoruz" dedi.