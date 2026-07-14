Burhaniye'de 15 Temmuz gençlik etkinlikleri - Son Dakika
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Burhaniye'de 15 Temmuz gençlik etkinlikleri

Burhaniye\'de 15 Temmuz gençlik etkinlikleri
14.07.2026 13:15
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik dopdolu bir program hazırlandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik dopdolu bir program hazırlandı. Spor turnuvalarından sanatsal etkinliklere kadar birçok faaliyetin yer alacağı programda, gençler hem anma ruhunu yaşayacak hem de yeteneklerini sergileyecek.

Burhaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenecek olan etkinlikler, ilçedeki gençleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Anma programı kapsamında mini voleybol, jimnastik ve masa tenisi turnuvalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de yer verilecek. Spor aktivitelerinin yanı sıra Burhaniye Gençlik Merkezinde de milli birlik ruhunu yansıtan etkinlikler hayat bulacak. Merkezde gençlerin katılımıyla belgesel gösterimi, duygu dolu anların yaşanacağı bir şiir okuma yarışması, şehitlik ziyareti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yarışması düzenlenecek. Gün boyu süren etkinliklerin ve turnuvaların ardından, 15 Temmuz akşamı geniş katılımlı bir tören gerçekleştirilecek. Törende bir araya gelecek olan tüm öğrenciler, sergiledikleri performansların ve başarıların karşılığı olarak ödüllerine kavuşacak. İlçe Spor Müdürü Aslan Alparslan yaptığı konuşmada, 15 Temmuz ruhunun genç nesillere aktarılmasının önemine değindi. Alparslan, "Vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek için çalışıyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinliklerle gençlerimizin hem bedensel hem de milli ve manevi yönden gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz. Turnuvalara ve anma programlarına katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Burhaniye, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burhaniye'de 15 Temmuz gençlik etkinlikleri - Son Dakika

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