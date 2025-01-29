Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Midi ve Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası, Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. İl dışından ve çevre ilçelerden 14 takım ve yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva, Midi ve Yıldız Kızlar olmak üzere iki ayrı kategoride yapılıyor.
Açılış törenine Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent ve çok sayıda sporsever katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Ayten Tuna, Aslan Alparslan ve Turnuva Tertip Komite Sorumlusu Mehmet Kamil İren konuşmalar yaparak sporculara başarı dileklerinde bulundu.
Turnuva, 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 18.00'de düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.
Turnuvaya katılan takımlar:
Ateş Spor Kulübü
Ayvalıkgücü Belediyespor
Ayvalık Voleybol
Balıkesir Büyükşehir Belediye Edremitspor
Balıkesir EKA Voleybol
Burhaniyegücü
Burhaniye Ören Spor
Çengelköy Voleybol
Güre Spor
Havran Belediyesi
Haznedar Doruk Spor Kulübü
Kuzey Ege Gelişim Spor Kulübü
Osmangazi Belediyespor - BALIKESİR
Son Dakika › Spor › Burhaniye'de Midi ve Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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