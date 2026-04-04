Burhaniye'de Roman Çocuklara Spor Seçmeleri
Burhaniye'de Roman Çocuklara Spor Seçmeleri

Burhaniye'de Roman Çocuklara Spor Seçmeleri
04.04.2026 20:42
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Roman çocuk ve ailelere yönelik düzenlenen Dayanışma, Ortak Hareket, Sosyal Toplum Projesi kapsamında körfez ayağı seçmeleri gerçekleştirildi. Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği seçmelerde dereceye girenler ödüllendirildi. Başarılı yetenekler futbol ve atletizm alanında il karmasında yer alma fırsatı buldu. Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, gençleri kutladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Roman çocuk ve ailelere yönelik olarak yürütülen Dayanışma, Ortak Hareket, Sosyal Toplum Projesi kapsamın da körfez ayağı seçmeleri yapıldı.

Öğrencilerin heyecanla ter döktüğü seçmeler sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödüller, Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan ve Turnuva Koordinatörü Bayram Çekiç tarafından takdim edildi. Körfez ayağı seçmeleri futbol takım ve atletizm yarışlarının sonuçlarına göre futbolda, küçük erkeklerde Gazi İlkokulu ve Pelitköy Halit Selçuk İlkokulu, futbol yıldız erkeklerde ise Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu ve Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu öğrencileri, Atletizm kızlarda ve erkeklerde ise Gazi İlkokulu, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu ve Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu öğrencileri il karmasına seçilerek ilçeyi temsil etme hakkı kazandı. Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, başarılı gençleri tebrik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Burhaniye, Balıkesir, Atletizm, Gençlik, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

