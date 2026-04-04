Burhaniye\'de Roman Çocuklara Spor Seçmeleri

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Roman çocuk ve ailelere yönelik olarak yürütülen Dayanışma, Ortak Hareket, Sosyal Toplum Projesi kapsamın da körfez ayağı seçmeleri yapıldı.

Öğrencilerin heyecanla ter döktüğü seçmeler sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödüller, Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan ve Turnuva Koordinatörü Bayram Çekiç tarafından takdim edildi. Körfez ayağı seçmeleri futbol takım ve atletizm yarışlarının sonuçlarına göre futbolda, küçük erkeklerde Gazi İlkokulu ve Pelitköy Halit Selçuk İlkokulu, futbol yıldız erkeklerde ise Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu ve Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu öğrencileri, Atletizm kızlarda ve erkeklerde ise Gazi İlkokulu, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu ve Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu öğrencileri il karmasına seçilerek ilçeyi temsil etme hakkı kazandı. Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, başarılı gençleri tebrik etti. - BALIKESİR