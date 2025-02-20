Burhaniye\'de Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Spor

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında ilgili kurum amir ve temsilcilerinin katılımıyla İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 sezonu ikinci döneminde yapılacak olan spor müsabakalarının güvenliği ele alındı.

Kaymakamlık salonunda yapılan toplantıda, 2025 sezonu ikinci döneminde ilçede yapılacak olan spor müsabakalarının güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için alınması gereken tedbirler ile ilgili kurum ve kulüp temsilcilerinin talep ve görüşleri görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ünal Bayhan, Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın, Burhaniye Belediyesi Spor Külübü Temsilcisi Osman Akkoç, Belediye Spor Kulübü Müdürü Özgür Öztürk, Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü temsilcisi Avukat Ruhat Engül ve ilgili temsilciler katıldı. - BALIKESİR