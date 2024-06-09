Burhaniye Yağlı Güreşlerinde Ertuğrul Dağdeviren Başpehlivan Oldu - Son Dakika
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Burhaniye Yağlı Güreşlerinde Ertuğrul Dağdeviren Başpehlivan Oldu

Burhaniye ilçesinde düzenlenen Geleneksel 8. Kızıklı Yağlı Güreşleri'nde Ertuğrul Dağdeviren başpehlivan oldu. Güreşlerde heyecan doruktaydı ve 196 pehlivanın katıldığı güreşlerde Ertuğrul Dağdeviren birinci oldu. Güreş ağalığı ise Yunus Parlak tarafından kazanıldı.

09.06.2024 12:23
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- Burhaniye yağlı güreşlerinde Ertuğrul Dağdeviren başpehlivan oldu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Geleneksel 8. Kızıklı Yağlı Güreşleri yapıldı. Kızıklı Güreş Arenası'nda yapılan güreşlerde Balıkesirli Ertuğrul Dağdeviren başpehlivan oldu.

Geleneksel Kızıklı Yağlı Güreşlerinde büyük heyecan yaşandı. Güreşlere değişik boylarda 196 pehlivan katılırken, finalde Süleyman Başar'ı yenen Ertuğrul Dağdeviren birinci oldu. Güreşlerde Süleyman Başar ikinci, Mustafa Doğan Özkaya ve Fatih Atlı da üçüncü oldu. Güreş ağalığını ise 550 bin lira ile iş insanı Yunus Parlak aldı. Güreşleri Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli ile İlçe Jandarma komutanı Ahmet Çağdaş Ak ve Karakol komutanı Serkan İrez ile güreşseverler izledi.

Güreşlerin devam edeceğini anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Bu gün Burhaniye Kızıklı 8.Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni yapmaktayız. Burası bir er meydanı. Her sene her yıl üzerine koyarak devam eden güreşlerimiz var. Burhaniye belediyesi olarak da biz bu ata sporunu devam ettirmek istiyoruz. Çünkü, ata sporu bizim için önemli bir etkinlik. Türkiye'nin en iyi güreşçileri burada ve bu gün burada bana göre Kırkpınar provası yapıyorlar. Çünkü Temmuz başında Kırkpınar Güreşleri yapılacak. Ondan dolayı iyi güreşler oluyor" dedi.

Güreş Ağası Yunus Parlak da, "Ata sporumuzu devam ettirmek için bizde gönül verdik. İlk defa burada ağalığa seçildim. Devamı için elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Allah, ömür verdiği surece devam edeceğiz ata sporumuza" ifadelerini kullandı.

Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil ise, "8.'sini düzenlediğimiz Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni bugün hep birlikte izliyoruz. Ata sporumuzu Burhaniye Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik anlamında deve güreşleri pehlivan güreşleri her konuda katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Burhaniye Yağlı Güreşlerinde Ertuğrul Dağdeviren Başpehlivan Oldu - Son Dakika

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