Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'u yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Spor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'u yalnız bırakmadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor\'u yalnız bırakmadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı. Bursa'nın Bursaspor ile birlikte yükseleceğini ifade eden Başkan Bozbey, Bursa'da doğan veya doyan herkese Bursaspor'a sahip çıkma çağrısında bulundu.

07.04.2024 20:53  Güncelleme: 20:57
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin marka değeri olan Bursaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı. Bursa'nın Bursaspor ile birlikte yükseleceğini ifade eden Başkan Bozbey, Bursa'da doğan veya doyan herkese Bursaspor'a sahip çıkma çağrısında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor ev sahipliğinde 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen Bursaspor - 1461 Trabzon FK maçını stadyumdan takip etti. Stadyumda maçı takip eden Başkan Bozbey'e Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursaspor Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Bür, Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Kemal Gürmen de eşlik etti.

"Bursaspor'a destek, Bursa'ya destek demek"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ'de gerçekleşen mazbata törenindeki açıklamasında tebrik için çiçek gönderilmemesini bunun yerine Bursaspor'a bağış yapılmasını istemişti. Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleşen devir teslim töreninin ardından mesaiye başlayan Başkan Bozbey, Bursaspor'u, 1461 Trabzon FK karşısındaki mücadelesinde yalnız bırakmadı. 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen Bursaspor - 1461 Trabzon FK maçını stadyumdan takip eden Başkan Bozbey, kentin marka değeri olan Bursaspor'un Bursa'dan ayrı düşünülemeyeceğini, her zaman Bursaspor'un yanında olacaklarını söyledi. Maç skorundan duyduğu üzüntüsünü de dile getiren Başkan Bozbey, Bursaspor'un Süper Lig'e yükselmesi adına kent yöneticileri olarak takımı destekleyeceklerini, bu kapsamda çeşitli proje ve çalışmalar da yürüteceklerini ifade ederek, "Bursaspor'umuzu yalnız bırakmayacağız. Gerçekten Bursaspor, bu kentin marka değeridir. Onun için bu kentte doyan ya da doğan herkesin Bursaspor'a sahip çıkması lazım. Biz de kent yöneticileri olarak mutlaka Bursaspor'a sahip çıkacağız, destek vereceğiz. Bursaspor yine o eski günlerine, Süper Lig'de yine şampiyonluğa oynayan bir takım olduğu günlere geri dönecek. Buna inanıyoruz ve bu inanç doğrultusunda yöneticilerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönem için Bursaspor'u şaha kaldıracak, bir üst lige taşıyacak hazırlıklar yapıp projelerimizi ortaya koyacağız" dedi.

"Bursa, Bursaspor ile birlikte yükselecek"

Bursaspor'un, Avrupa'da tanınan bir takım haline gelmesinin Bursa'nın tanınırlığına da katkı sunacağını belirten Başkan Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'mızı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen şehirlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Bu manada kentimizin marka değeri olan Bursaspor'umuza gerekeni yapıp sahip çıkalım ve destek verelim. Bursa, Bursaspor'la birlikte yükselecek. Çünkü marka değerimize sahip çıkmak, Bursa'ya sahip çıkmak demektir. Bursaspor'u belli bir yere, Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak konuma getirdiğimizde, Avrupa'da tanınan bir takım haline getirdiğimizde Bursa'yı da tanıtmış olacağız. Biz bunu hedefliyor ve bunu başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Birlikte bu kenti yukarıya hep beraber, Bursa halkıyla beraber taşıyacağız. Hiç kimse merak etmesin, Bursaspor eski günlerine dönecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey, 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda maçı seyretmeye gelen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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