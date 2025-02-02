Bursa Büyükşehir Belediyesi 300 Çocuğu Bursaspor Maçında Misafir Etti

Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor'un Ergene Velimeşespor ile karşılaştığı maçta 300 çocuğu aileleri ile birlikte Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda misafir etti.

Öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri adına tatil boyunca farklı etkinlikler düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez çocuklara Bursaspor coşkusunu yaşattı. Çocuklarda Bursasporluluk bilinci oluşturmak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursaspor iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, 300 çocuk aileleriyle birlikte Ergene Velimeşespor maçını tribünden izledi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Ömer Matlı Çocuk Tribünü'nü dolduran çocuklar, maç boyunca yeşil beyazlıları büyük bir coşkuyla destekledi. Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın sonunda çocuklar, aileleriyle birlikte büyük bir mutluluk yaşadı.

Yeni neslin Bursaspor'u çocukluktan itibaren yaşayarak geleceklerine yansıtmalarını istediklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Şube Müdürü Fatih Aliyazıcıoğlu, "Bursaspor tarihi başarılarla dolu bir kulüp. Çocuklarımızın da Bursaspor'un değerlerini öğrenerek, hissederek, yaşayarak geleceklerine yansıtmalarını istiyoruz. Bu amaçla etkinliği düzenledik. Çocuklarımız için bilimsel ve sportif etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Bursaspor coşkunu stadyum atmosferinde yaşama fırsatı bulan çocuklar ve aileleri, bu imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA