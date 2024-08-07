Bursa Büyükşehir Belediyesi, Filenin Sultanlarının yarı final mücadelesini dev ekranlardan yayınlayacak

Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Filenin Sultanlarının İtalya ile Paris 2024 Olimpiyatları çerçevesinde karşı karşıya geleceği yarı final mücadelesini dev ekranlardan yayınlayacak.

Tüm vatandaşların bu tarihi karşılaşmayı coşku içerisinde takip edebilmesi için, Osmangazi Kent Meydanı, Hüdavendigar Kent Parkı, Yıldırım Sağlık Parkı, Orhaneli Terminal Meydanı ve BURFAŞ Mudanya Plajı'nda dev ekranlar kurulacak. - BURSA