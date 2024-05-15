Bursa Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Takımı 11. Manavgat Yağlı Güreşleri'nden 4 madalya ile döndü - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Takımı 11. Manavgat Yağlı Güreşleri'nden 4 madalya ile döndü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Takımı 11. Manavgat Yağlı Güreşleri\'nden 4 madalya ile döndü

Türkiye'nin en önemli yağlı güreş organizasyonlarından biri olan 11. Manavgat Yağlı Güreşleri, bin 987 pehlivanın katılımıyla gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Takımı, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde düzenlenen güreşlerden 4 madalya ile döndü.

15.05.2024 16:35  Güncelleme: 16:40
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Türkiye'nin en önemli yağlı güreş organizasyonları arasında yer alan 11. Manavgat Yağlı Güreşleri, bin 987 pehlivanın katılımıyla gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Takımı da CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında düzenlenen güreşlerden 4 madalya ile döndü.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında düzenlenen 11. Manavgat Yağlı Güreşleri, bin 987 pehlivanın katılımıyla yapıldı. Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesi pehlivanlarından Başaltı boyunda Okan Yavaş ikinci, Deste büyük boyda Onur Keskin birinci, Deste büyük boyda Mikail Bilen ikinci ve Deste küçük boyda Uğurcan Humar ikinci oldu. 3 pehlivan ise çeyrek finalde elendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Takımı Güreş Antrenörü Adem Ustaoğlu, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Manavgat'ta yapılan 1. etap CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde Türkiye'nin en çok finalist takımlarından birisi olduk. Dört tane finalimiz var. 2 tane çeyrek finalimiz var. Çok başarılı bir ekibiz. Kış boyunca iyi hazırlandık. Şu anda da bunun sonuçlarını alıyoruz. Bizi destekleyen büyükşehir belediye başkanımıza, kulüp başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bursa Büyükşehir olarak güzel imkanlar sağlandığı takdirde çok şeyler başaracağımızı göstermiş bulunuyoruz. En alt boydan, en üst boy başpehlivana kadar gerçekten de iyi bir ekibiz. Yalçın Üncül'ün, Bursa'mıza 27 yıl sonra başpehlivanlık getirmesiyle başlayan bir oluşumda gerçekten de iyi şeyler yapıyoruz. Desteklendiği takdirde daha da çok başpehlivanımız olacak. İyi bir ekibiz, Yalçın burada bir öncü oldu başpehlivan olarak ve devamı geliyor. Bize imkanları sağlayan başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonrasını daha iyisini yapmak için çalışacağız. 4 final, Türkiye'de bir ilk. Biz bunu başardık ama bu bizim için başarı değil, bunun devamı gelecek inşallah" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Takımı 11. Manavgat Yağlı Güreşleri'nden 4 madalya ile döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Takımı 11. Manavgat Yağlı Güreşleri'nden 4 madalya ile döndü - Son Dakika
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