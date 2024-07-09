Bursa Büyükşehir Belediyespor Durgunsu Kano Türkiye Kupası\'nda 18 madalya kazandı

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 18 madalya 3 kupa kazandı.

Eskişehir'de düzenlenen IntercityDurgunsu Kano Türkiye Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, 18 madalya kazanırken, takım halinde de 3 kupayı müzelerine götürdüler. 5-7 Temmuz tarihleri arasında 200, 500 ve 1000 metrelik parkurda gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine başarılarıyla göz doldurdu. Milli sporcuları Dünya Kupası kampında olmasında rağmen üst düzey performans sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, adeta madalya şova imza attılar. 27 ilden 34 kulüp ve 328 sporcunun yer aldığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 100 metre yarışlarının yapıldığı ilk gün 5 gümüş madalya kazandılar.

500 metre yarışlarının yapıldığı Türkiye Kupası'nın ikinci gününde 4 gümüş, 2 bronz madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, 200 metre yarışlarının gerçekleştirildiği üçüncü günde ise 5 gümüş ve 2 bronz madalya elde ettiler. Sporcuları 18 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, elde edilen derecelerin ardından büyük kadınlarda, genç ve yıldız erkeklerde de takım halinde üçüncülük kupası kazanmayı başardı. - BURSA