Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta\'ya 3-0 Mağlup Oldu

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Öznur Tosun
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emre Berat Fırat, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Cardenas, Muhammet Ertuğrul, Cepeda (Yunus Emre Erşahin (L), Umut Özdemir (L), Süleyman Ensar Turna, Yiğit Yıldız, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Onur Günaydı, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov, Oğuzhan Karasu, Patry (Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet)
SETLER: 19-25, 21-24, 18-25
SÜRE: 88 Dakika (29, 33, 26)
Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın setleri, 19-25, 21-24 ve 18-25 sonuçlandı.
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