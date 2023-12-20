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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcuları Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcuları Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2 sporcusuyla Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek. Hatice Kübra İlgün ve Aysel Özgan, Bursa ve Türkiye'yi temsil edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcuları Paris Olimpiyat Oyunları\'nda mücadele edecek
20.12.2023 - 13:49,  Güncelleme: 13:52
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine Olimpiyat sahnesinde olacak.

Bursa'da 1980 yılında 5 branşla kurulan ve 43. yılında 26 branş ve binlerce lisanslı sporcusuyla Türk sporuna hizmetini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sporcularının elde ettiği derecelerle gururlandırmaya devam ediyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sporcularının kazandığı madalyalarla şehre değer katmayı sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 2 sporcusu Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmeye hak kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Tokyo 2020'de üçüncü olarak Bursa'ya ilk olimpiyat madalyasını kazandıran milli taekwondocusu Hatice Kübra İlgün ile dünya şampiyonu ve rekortmeni para atıcısı Aysel Özgan Paris'te Bursa ve Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya, Avrupa ve birçok uluslararası organizasyonda madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, Tokya'dan sonra Paris'te de Bursa ve Türkiye'ye yeni bir olimpiyat madalyası kazandırabilmek için tatamiye çıkacak. Hatice Kübra İlgün, 26 Temmuz 2024-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bu kez altın madalya için mücadele edecek.

Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan, rekor kıran ve bu dalda madalya getiren ilk Türk kadın sporcu unvanını elde eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan da Paris'te madalya için ter dökecek. Daha önce 4 kez Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na katılma başarısı gösteren Aysel Özgan, 5. kez aynı heyecanı yaşamanın mutluluğunu hissederken, o da Bursa ve Türkiye'ye madalya sevinci yaşatabilmek için mücadele edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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