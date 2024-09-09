Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Ahmet Yağan, U20 Güreş Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Ahmet Yağan, U20 Güreş Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Ahmet Yağan, U20 Güreş Dünya Şampiyonası\'nda Bronz Madalya Kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Ahmet Yağan, İspanya'da düzenlenen U20 Güreş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yağan, serbest stil 86 kiloda mücadele ettiği şampiyonada başarılı bir performans sergiledi.

09.09.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ahmet Yağan, İspanya'da düzenlenen U20 Güreş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

İspanya'nın Pontevedra kentinde 2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda başarılı bir performans sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Ahmet Yağan, dünya üçüncüsü olmayı başardı. Serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Ahmet Yağan, organizasyonun eleme turunda Gürcistan'dan Tornike Samkharadze'yi 12-2 mağlup etti. Son 16 turunda Kazakistan'dan Navruz Akmedkahano'yu 4-3 mağlup eden Ahmet Yağan, adını çeyrek finale yazdırdı. Ahmet Yağan, çeyrek finalde ise Moldovalı Alexandru Bors ile karşılaştı. Bu mücadeleden de 3-1 galip ayrılan Yağan, madalyayı garantiledi.

Finale yükselme maçında Amerikalı Joshua Joseph Barr ile karşı karşıya gelen Ahmet Yağan, rakibi karşısında istediğini alamadı ve müsabakadan mağlup ayrılarak altın madalya şansını kaybetti. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Yağan, şampiyonadaki son maçında ise Japonya'dan Ryogo Asano'yu 3-2 yenerek bronz madalya kazandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Ahmet Yağan, U20 Güreş Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Ahmet Yağan, U20 Güreş Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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