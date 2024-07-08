Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Ulusal ve Uluslararası Müsabakalarda Başarılarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Ulusal ve Uluslararası Müsabakalarda Başarılarını Sürdürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Ulusal ve Uluslararası Müsabakalarda Başarılarını Sürdürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, çocukları ve gençleri sporla buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürerek ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmeye devam ediyor. Kulüp sporcuları, yapılan 3 organizasyonda da madalya kazanarak Bursa'nın gururu oldu.

08.07.2024 17:14  Güncelleme: 17:17
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Bursa'da binlerce genci sporla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ulusal ve uluslararası müsabakalarda da kentin gururu olmaya devam ediyor.

Çocukları ve gençleri en az bir spor dalıyla buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yurt dışında katıldığı organizasyonlarda başarılara imza atmayı sürdürüyor. Kulüp sporcuları, hafta sonu yapılan 3 organizasyonda da madalya kazanmayı başardı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Aysel Özgan para atıcılıkta, Birsen Kuşoğ atletizmde ve Muhammed Emir Kurtulan ise modern pentatlonda kazandıkları madalyalarla Bursa'nın gururu oldu. Bursa'ya ilk madalya haberi Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık müsabakalarından geldi. Novi Sad kentinde gerçekleştirilen Para Atıcılık WSPS Grand Prix'te Tabanca Karışık (P4) SH1 disiplininde ülkemizi temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu dünya şampiyonu milli sporcu Aysel Özgan, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Aysel Özgan'ın kazandığı başarının ardından Slovenya'da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ise Birsen Kuşoğ ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. 6 Temmuz'da Maribor'da düzenlenen şampiyonada çekiç atmada mücadele eden Büyükşehir Belediyesporlu Birsen Kuşoğ, 60.12 metrelik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Son olarak Ankara'da gerçekleştirilen Modern Pentatlon U17 Avrupa Şampiyonası'nda ise bir başka Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, madalya kazanmayı başardı. 2-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan'ın da yer aldığı Milli Takımımız, Avrupa üçüncüsü oldu. Organizasyonda Milli Takım'la gümüş madalya kazanan Muhammed Emir Kurtulan, şampiyona sonunda oluşan sıralamaya göre 9-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Portekiz'de yapılacak Modern Pentatlon U17 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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