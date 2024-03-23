Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Onur Kaya (Caner Ergül, Mustafa Cervatoğlu, Daudi)
TÜRŞAD: Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Fatih Eren Uğur, Lecat, Muhammet Kaya, Burhan Zorluer (Alperay Demirciler, Muhammed Aray, Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammet Esat Avcı, Rahmi Çağlar Aksoy)
Setler: 25-23, 25-20, 25-20
Süre: 76 dakika (26, 24, 26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarı finalde Macaristan'ı 25-14 yenerek finale çıktı. Milli takım, etkili mücadelesiyle maçı kontrol ederek galip geldi. Türkiye, finalde İtalya-Finlandiya maçının galibiyle karşılaşacak.
ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında OGM Ormanspor'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin 2. maçı 25 Mart Pazartesi günü Mersin'de oynanacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta Bursaspor'dan Okan Derici ve Bilal Musa Şentürk'ün attığı gollerle Kırklarelispor galip geldi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 25-19, 25-20, 18-25, 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 89 dakika sürdü.
Alanyaspor mağazasında düzenlenen etkinlikte, Efecan Karaca ve Novais taraftarlarla bir araya geldi. Futbolcular, fotoğraf çektirip forma ve diğer ürünleri imzaladı. Taraftarlar, futbolcuları görmek ve imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, 91. yıldönümünü sade bir çelenk sunma töreni ile kutladı. Fethiye Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma töreninde konuşan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı; 'Fethiyespor'un üst liglerde olmasını diliyorum' dedi.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan bazı oyuncular yer almadı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını 25 Mart Pazartesi günü sürdürecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?