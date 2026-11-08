Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Faruk Zeytinci +84 kiloda Balkan şampiyonu oldu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Faruk Zeytinci +84 kiloda Balkan şampiyonu oldu

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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Faruk Zeytinci +84 kiloda Balkan şampiyonu oldu
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli karateci Faruk Zeytinci, İstanbul'da düzenlenen 26. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda +84 kiloda altın madalya kazandı. 13 ülkeden 1200'ü aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada Zeytinci, kulübünü ve Bursa'yı temsil etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli karateci Faruk Zeytinci, İstanbul'da düzenlenen 26. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olarak Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

13 ülkeden 1200'ü aşkın sporcunun katılımıyla İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 26. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Şampiyonada +84 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Faruk Zeytinci, rakipleri karşısında sergilediği üstün performansla Balkan şampiyonu olmayı başardı.

Elde ettiği şampiyonlukla Bursa'nın gururu olan Zeytinci, hem kulübünü hem de şehrini uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Kaynak: İHA
İstanbulBursaSporSon Dakika

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