Bursa Büyükşehir Hentbolda Veda Etti

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Concervas Orbe Zendal BM Porrino'yu 26-24 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İspanya temsilcisi 13-11 önde tamamladı.
İkinci yarının başında eşitliği yakalayan (14-14) Bursa Büyükşehir Belediyespor, 47. dakikayı ise 19-17 önde geçti. Karşılaşmanın son 4 dakikasına 24-21 önde giren Bursa ekibi, karşılaşmadan 26-24 galip ayrıldı.
İlk maçı 34-26 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci mücadeleyi 26-24 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti.
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