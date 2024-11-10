Bursa Büyükşehir Hentbolda Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursa Büyükşehir Hentbolda Veda Etti

Bursa Büyükşehir Hentbolda Veda Etti

Bursa, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Concervas'ı yense de tur atlayamadı.

10.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Concervas Orbe Zendal BM Porrino'yu 26-24 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İspanya temsilcisi 13-11 önde tamamladı.

İkinci yarının başında eşitliği yakalayan (14-14) Bursa Büyükşehir Belediyespor, 47. dakikayı ise 19-17 önde geçti. Karşılaşmanın son 4 dakikasına 24-21 önde giren Bursa ekibi, karşılaşmadan 26-24 galip ayrıldı.

İlk maçı 34-26 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci mücadeleyi 26-24 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti.

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya, 3-sayfa, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Hentbolda Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
15:14 Narin davasında “cumartesi“ detayı tv100 muhabiri açıkladı Narin davasında "cumartesi" detayı! tv100 muhabiri açıkladı
15:01 Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
14:25 Merve Aydın, Survivor’a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim
14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
14:03 Tesisatçıya ait kimyasal yüklü araç infilak etti: Ortalık savaş alanına döndü Tesisatçıya ait kimyasal yüklü araç infilak etti: Ortalık savaş alanına döndü
13:59 Ankaralı Turgut’un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama
13:54 Sondaj çalışmaları başladı Her an yeni bir müjde gelebilir Sondaj çalışmaları başladı! Her an yeni bir müjde gelebilir
13:49 Türkiye Havalimanlarında yolcu sayısı 198 milyonu aştı Türkiye Havalimanlarında yolcu sayısı 198 milyonu aştı
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
13:39 Yedieminde büyük değişiklik Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak Yedieminde büyük değişiklik! Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 21:16:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Hentbolda Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.