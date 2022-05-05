Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde - Son Dakika
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Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde

05.05.2022 11:09
Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda gerçekleştirilen 2 organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılar 3 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği ve 2 Avrupa şampiyonluğu kazanarak ülkemize bayram hediyesi verdiler.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda gerçekleştirilen 2 organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılar 3 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği ve 2 Avrupa şampiyonluğu kazanarak ülkemize bayram hediyesi verdiler.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, şehrin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla mücadele eden ve elde edilen derecelerle şehre de değer katan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları, son olarak Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda kazandıkları başarılarla Bursa'ya adeta bayram hediyesi verdiler. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı satranççılarından Yağız Kaan Erdoğmuş ve Arya Aydoğan Avrupa Okullararası Satranç Şampiyonası'nda şampiyonluk kupasının sahibi olurlarken, Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel, Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 3 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği kazanmayı başardılar.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı satranççıları ilk olarak 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda mücadele ettiler. Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 20-30 Nisan 2022 tarihleri arasında 22 ülkeden 169 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün satranç takımı antrenörlerinden Necmettin Korkmaz ve yıldız sporculardan Yağız Kaan Erdoğmuş, Arya Aydoğan ve İdil Mira Özsoy Milli Takım'da yer alarak şampiyonada ülkemizi temsil ettiler.Organizasyonda fırtına gibi esen Bursa Büyükşehir Belediyespor'un genç yıldızı FM Yağız Kaan Erdoğmuş, tüm maçlarını kazanıp en yakın rakibine 2,5 puan fark atarak 11 yaş Avrupa şampiyonu oldu.11 yaş kızlar kategorisindeki Bursa Büyükşehir BelediyesporluArya Aydoğan da mükemmel bir performansla 9 maçta 8,5 puan alarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Arya böylece, geçen yılki şampiyonluğunu bu yıl da sürdürerek önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Şampiyonası'ndan sonra düzenlenen iki dünya şampiyonasında da Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ülkemize 3 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği kazandırdılar.1-4 Mayıs 2022 tarihleri arasında yine Yunanistan'ın Rodos Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Yağız Kaan Erdoğmuş, 12 yaş kategorisinde hem Dünya Yaş Grupları Hızlı Satranç Şampiyonası'nda hem de Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda birincilik kupasının sahibi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Aynı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün bir başka başarılı sporcusu Ediz Gürel, 14 yaş kategorisinde Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda birincilik kupasını kazanırken, Dünya Yaş Grupları Hızlı Satranç Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde
Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde
Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde
Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde
Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde
Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde

YORUMLAR
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Rodos Adası, Bayram, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde - Son Dakika


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