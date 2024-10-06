Bursa'da 11. Eker I Run Koşusu Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Bursa'da 11. Eker I Run Koşusu Tamamlandı

Bursa\'da 11. Eker I Run Koşusu Tamamlandı

5 bin sporcunun katıldığı organizasyonda Özlem Işık ve Oğuzhan Emre Singer şampiyon oldu.

06.10.2024 17:46
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Bursa'da 11'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", 5 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Eker Meydan'da "Yola çık" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından 5 bin koşucu yer aldı. 42K Maratonu'nun kadınlar birincisi Özlem Işık olurken, erkeklerde ise birinciliği Oğuzhan Emre Singer elde etti.

42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, 25 Şubat 2025'te düzenlenecek Sevilla Maratonu'na da katılma hakkı kazandı.

Uludağ'ın zirvesinden sabah 07.30'da başlayan 11'inci Eker I Run'ın heyecanı gün boyunca devam etti. Uludağ'dan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı Startı ile başlayan koşuda, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı "Minik Adımlar Koşuları"nın yanı sıra 5 bin metre, 15 bin metre koşuları ve paten yarışı gerçekleştirildi.

Yardımseverlik koşularında bağışlar toplandı

Organizasyon kapsamında Adım Adım iş birliğiyle gerçekleştirilen Yardımseverlik Koşuları'nda Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) projeleri için 4 bine yakın bağışçı, yaklaşık 650 gönüllü sporcunun katkısıyla 2 milyon 600 bin lira bağış toplandı.

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, gazetecilere, şimdiye kadar çok fazla emek verdikleri organizasyonun, koşu dünyasının prestijli etkinleri arasında yer almasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Kendi çabalarının yanı sıra Bursalı sporseverlerin yoğun ilgisi ve destekçi kurumların da katkısıyla organizasyonun büyümeye devam ettiğini belirten Kiraz, şöyle konuştu:

"Eker I Run, sadece bir koşu olmanın ötesinde sporcuların, sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin, gençlerin, çocukların, yaşlıların toplumun farklı kesimlerini buluşturan bir festival haline geldi. Eker Süt Ürünleri olarak, ilkleri yapmayı ve ilklerin üzerine yenilikleri eklemeyi seviyoruz. Eker I Run da pek çok ilki barındırıyor. Bu yıl 135 sporcunun koştuğu 42K maratonunu, Türkiye'nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonunu olarak yapıyoruz. Yetişkin paten yarışı da Türkiye'de ilk defa Eker I Run'la başladı. Eker I Run'daki özel kategorilerimiz fark oluşturuyor. Özel Sporcular Yarışına, otizmli ve down sendromlu sporcular katıldı. Kurumsal takımlar koşumuzu, şirketler bir kurumsal takım çalışması etkinliği olarak değerlendiriyor. Çalışanlar hem sağlıklı yaşam için koşuyor hem de birbiriyle kaynaştıkları hoş bir gün yaşıyor. 2024, birçok açıdan rekorların senesi oldu. 5 bin katılımcı koşarken, Eker Meydan'da on bin kişi bizimle beraber oldu. 18 STK, Adım Adım ile Yardımseverlik Koşusu kampanyası açtı. Bir başka rekoru da toplanan bağış miktarında kırdık."

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Resmi Partner olarak 11. Eker I Run'a katkı sağladı. Adım Adım oluşumu, organizasyonun Sosyal Sorumluluk Partnerliğini üstlendi.

13 farklı ülkeden ve 38 farklı şehirden 5 bin kişinin katıldığı 11. Eker I Run, dereceye giren sporcular için yapılan ödül törenlerinin ardından sona erdi.

Sıralamalar

Yarışlar sonucu 6 kategoride sıralamalar şu şekilde gerçekleşti:

42K Maratonu Kadınlar: 1- Özlem Işık (03: 22: 48), 2- Tuğba Dinç (03: 36: 36), 3- İlknur Yaman (03: 38: 33)

42K Maratonu Erkekler: 1- Oğuzhan Emre Singer (02: 29: 33), 2- Kerem Baybatur (02: 42: 57), 3- Cemalettin Suntur (02: 43: 21)

15K Yarışı Kadınlar: 1- Ebru Yazıcıoğlu (01: 15: 02), 2- Ceren Sahin (01: 16: 12), 3- Nilgün Aslı Arıç (01: 19: 04)

15K Yarışı Erkekler: 1- Keremcan Çelik (00: 55: 34), 2- Levent Kuva (00: 55: 46), 3- Musa Achılov (00: 59: 12)

5K Yarışı Kadınlar: 1- Cemre Civelek (00: 19: 13), 2- İklim Aslan (00: 21: 11), 3- Derya Özgök (00: 21: 27)

5K Yarışı Erkekler: 1- Abubekir Yiğit (00: 17: 28), 2- Sezgin Uluhan (00: 17: 59), 3- Can Yalaman (00: 19: 03)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursa'da 11. Eker I Run Koşusu Tamamlandı - Son Dakika

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