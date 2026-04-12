Bursa'da 18. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu gerçekleştirildi - Son Dakika
Bursa'da 18. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu gerçekleştirildi

Bursa\'da 18. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu gerçekleştirildi
12.04.2026 13:15  Güncelleme: 13:27
Bursa'da düzenlenen 18. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, bin 500 sporcunun katılımıyla, tarihi atmosferde gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcuların belirlendiği yarışta, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sporun sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaptı.

Bursa'da fetih kutlamaları kapsamında düzenlenen 18. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tarihi atmosferde koşulan organizasyonda dereceye giren sporcular belli olurken, renkli görüntüler yaşandı.

Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen koşu, Tophane Saltanat Kapısı'ndan verilen startla başladı. Yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı etkinlikte yarışmacılar, Bursa'nın tarihi sokaklarında koşarak Pınarbaşı Meydanı'nda finiş yaptı.

Koşu öncesinde açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, organizasyonun geleneksel hale geldiğini belirterek, "Kent koşumuzun 18'incisini tamamladık. 700. yıl anma etkinliklerinin de 21'incisini bugün gerçekleştirdik. Bin 500'e yakın sporcumuza, 3 yaşındaki koşucudan 80 yaşındaki katılımcıya kadar herkese teşekkür ediyoruz. Sağlıklı yaşam açısından bu tür etkinlikler çok değerli" dedi.

Aydın, obezite ve kötü beslenmeye dikkat çekerek, "Gençleri dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak için spor çok önemli" ifadelerini kullandı.

Koşuya katılan Şükrü Deviren ile birlikte parkuru tamamladıklarını belirten Aydın, sözlerini esprili bir dille sürdürdü.

Bursaspor vurgusu: "Şampiyonluğu ilan edebiliriz"

Başkan Aydın, günün devamında oynanacak Bursaspor karşılaşmasına da değinerek, "Eskişehir'e gidiyoruz. İnşallah rakipler puan kaybederse bugün şampiyonluğu ilan edeceğiz. 30 bin kişi Eskişehir'e gidiyor. Orada şampiyonluk havasıyla galibiyet alıp akşam kutlama yapmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

Dereceye girenler belli oldu

Kadınlar kategorisinde Ülfet Mutlu Gökova birinci olurken, Rahime Çotuk ikinci, Asya Gökova ise üçüncü oldu. Erkeklerde Berk Öztürk birinci, Muhammed Bilal Osman ikinci, Sefa Özdemir üçüncü sırada yer aldı. Özel sporcular kategorisinde ise Hakan Kurtul birinci oldu.

Berk Öztürk: "Atmosfer çok güzeldi"

Erkekler kategorisi birincisi Berk Öztürk, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Bandırma'dan katılıyorum. Parkur güzeldi, hava güzel, atmosfer çok iyiydi. Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.

Ülfet Mutlu Gökova: "Geçen yıl ikinciydim, bu yıl birinci oldum"

Kadınlar birincisi Ülfet Mutlu Gökova ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Milli sporcuyum, beden eğitimi öğretmeniyim. Daha önce de katıldım, geçen yıl ikinci olmuştum. Bu yıl daha çok çalıştım ve birinci oldum. Kızım da üçüncü oldu, çok mutluyum. Organizasyon çok güzel, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışınca oluyor" ifadelerini kullandı.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupaları verilirken, Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen koşu, hafta sonunun en dikkat çeken organizasyonlarından biri oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa'da 18. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu gerçekleştirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da 18. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu gerçekleştirildi - Son Dakika
