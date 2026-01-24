Bursaspor tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
Bursaspor tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Bursaspor tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı
24.01.2026 20:30  Güncelleme: 20:40
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu maçı öncesinde stadyumu Türk bayraklarıyla donatarak milli birlik ve beraberlik ruhunu tribünlere taşıdı. Taraftarlar, 40 bin bayrakla stadyumu kırmızı-beyaza bürüdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, milli birlik ve beraberlik ruhunu tribünlere taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması öncesinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu tribünlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Dağıtılan bayraklarla stadyum adeta kırmızı-beyaza bürünürken, Bursasporlu taraftarların elinde yükselen 40 bin Türk bayrağı tribünlerde görsel bir şölen oluşturdu. Vatandaşlar, milli değerlere sahip çıkmanın gururunu hep birlikte yaşadı.

Bursasporlu taraftarlar, bayrak dağıtımıyla milli birlik ve beraberliğe değer katan bu organizasyon dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Bursaspor, Politika, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bursaspor tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
