Bursa'da Dağyenice Ultra Trail Koşusu 24-25 Mayıs'ta Düzenlenecek - Son Dakika
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Bursa'da Dağyenice Ultra Trail Koşusu 24-25 Mayıs'ta Düzenlenecek

Bursa\'da Dağyenice Ultra Trail Koşusu 24-25 Mayıs\'ta Düzenlenecek

Türkiye'nin ilk gece başlayıp sabah biten koşusu olan Dağyenice Ultra Trail, Bursa'da beşincisi düzenlenecek. 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan ultra maraton, farklı seviyelerden koşuculara alternatifler sunuyor. Bu yıl 6K, 15K, 33K, 61K ve 100K parkurlarıyla bin 500 doğa tutkunu koşucunun katılımı bekleniyor.

18.04.2024 15:57
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Bursa'da beşincisi düzenlenecek ve 100K parkuru ile Türkiye'nin ilk gece başlayıp sabah biten koşusu olan Dağyenice Ultra Trail, 24-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Türkiye'nin en büyük açık hava ve doğal yaşam merkezlerinden Bursa Dağyenice'de 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ultra maraton, bu yıl 6K Göl Parkuru, 15K Ateş Parkuru, 33K Su Parkuru, 61K Toprak Parkuru ve 100K Mysia Yolları Parkuru farklı seviyelerden koşuculara alternatifler sunuyor. Uluslararası ITRA puanı vermeye akredite olan SPX Dağyenice Ultra Trail 2024'e bu yıl doğa tutkunu bin 500 kişinin katılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Bursa, Doğa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da Dağyenice Ultra Trail Koşusu 24-25 Mayıs'ta Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Dağyenice Ultra Trail Koşusu 24-25 Mayıs'ta Düzenlenecek - Son Dakika
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