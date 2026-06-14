Bursa'da meydanlara kurulan dev ekranlarda Dünya Kupası heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Bursa'da meydanlara kurulan dev ekranlarda Dünya Kupası heyecanı yaşandı

Bursa\'da meydanlara kurulan dev ekranlarda Dünya Kupası heyecanı yaşandı
14.06.2026 10:10  Güncelleme: 10:15
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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenilmesiyle Bursa'daki meydanlarda kurulan dev ekranlarda maç izleyen binlerce vatandaşın heyecanı yerini üzüntüye bıraktı.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maç için Bursa'daki meydanlara dev ekranlar kuruldu. Binlerce vatandaşın akın ettiği meydanlarda, büyük heyecan ve gösterilerle başlayan maç, ay-yıldızlı ekibin 2-0'lık mağlubiyetiyle yerini hüzne bıraktı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı maç öncesi, meydanlara kurulan dev ekranlarda maçı izlemek için vatandaşlar erken saatlerde yerini aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Kestel Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve diğeri ilçe belediyeleri belirledikleri alanlarda kurdukları dev erkanların yanı sıra ikramlarda da bulundu. Saban namazıyla birlikte tarihi Ulu Cami'de buluşan vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediye tarafından ikram edilen çorba ile Gazi Orhan Parkı'nda maç heyecanını yaşadı. Türkiye saatiyle 07.00'de başlayan mücadele öncesi tezahürat ve gösterileriyle büyük heyecan yaşayan gencinden yaşlısına binlerce vatanda, maçı pür dikkat takip etti.

Ancak Avustralya'nın bulduğu goller sonrası alandaki sevinç yerini sessizliğe ve üzüntüye bıraktı. Maçın son düdüğüne kadar dev ekranın başından ayrılmayan futbolseverler, alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından sessizce alandan ayrıldı.

Millilerin maçını BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy vatandaşlarla birlikte seyretti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa'da meydanlara kurulan dev ekranlarda Dünya Kupası heyecanı yaşandı - Son Dakika

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