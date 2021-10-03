Üye Girişi
Bursa'da Eker I Run Koşusu'na bin 569 sporcu katıldı - Son Dakika

Bursa'da Eker I Run Koşusu'na bin 569 sporcu katıldı

03.10.2021 17:51
Bursa'da Eker I Run Koşusu'na bin 569 sporcu katıldı, System.String[]

Bursa'da "Bir adım at, fark yarat" sloganıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", bin 569 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Bursa'da "Bir adım at, fark yarat" sloganıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Eker I Run Koşusu", bin 569 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Eker Süt Ürünleri firmasınca Eker Meydan'da dün gerçekleştirilen "Paten Yarışı" ve 6-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik "Minik Adımlar Koşusu" ile başlayan organizasyon, bugün yetişkin koşularıyla sürdü.

Yarışlarda, Türkiye'nin 31 şehrinden katılımcıların yanı sıra, 6 yabancı ülkeden 11 sporcu yer aldı. Etkinlikte 589'u kadın toplam bin 569 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun en anlamlı etkinliklerinden olan Yardımseverlik Koşusu'nda ise sivil toplum kuruluşlarının (STK) sosyal değer oluşturan projeleri için bağış toplandı. 18 STK için yarış sonuna kadar toplanan bağış miktarı ise yaklaşık 250 bin lira oldu. Organizasyon kapsamında "adimadim.org" internet adresi üzerinden 18 Ekim'e kadar bağış toplanmaya devam edilecek.

Uludağ Oteller Bölgesi'nden başlayıp kent merkezinde Eker Meydanı'da sonlanan 42K maratonunun kadınlar kategorisinde Yeliz Çelik 03.35.00'lık derecesiyle birinci, Anastasiia Kamsiuk 03.58.46'lık derecesiyle ikinci ve Özlem Önen de 04.30.10'luk derecesiyle üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Cemalettin Suntur 02.42.41'lik derecesiyle birinci, Hasan Akyol 02.44.16'lık derecesiyle ikinci ve Necati Aktaş ise 02.54.41'lik derecesiyle üçüncü sırada maratonu tamamladı.

Etkinlikte, 42K maratonu ile 15K yarışı birincileri, Zürih Maratonu'na seyahat ve katılım paketi kazandı.

Organizasyonda en çok ilgi gören bölümlerden 15K ve 5K yarışlarında ise dereceye şu sporcular girdi:

15K Yarışı Kadınlar:

1. Rahime Tosun - 01.05.18

2. Özlem Işık - 01.05.28

3. Hürmüz Biçer - 01.05.46

15K Yarışı Erkekler:

1. Echchibani Salh - 00.47.37

2. Umut Çakmak - 00.49.43

3. Omar Knıoun - 00.50.30

5K Yarışı Kadınlar:

1. Ayşe Yağmur Cesur - 00.20.48

2. Beyzanur Bozkurt - 00.22.16

3. Şimal Ceren Sevgi - 00.22.49

5K Yarışı Erkekler:

1. Yunus Emre Akkuş - 00.16.10

2. Murat Emre Tetik - 00.17.29

3. Emirhan Kurt - 00.17.39

???????

Bursa'da Eker I Run Koşusu'na bin 569 sporcu katıldı
Bursa'da Eker I Run Koşusu'na bin 569 sporcu katıldı
Bursa'da Eker I Run Koşusu'na bin 569 sporcu katıldı
Bursa'da Eker I Run Koşusu'na bin 569 sporcu katıldı
Bursa'da Eker I Run Koşusu'na bin 569 sporcu katıldı

Eker Süt, Türkiye, Paten, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursa'da Eker I Run Koşusu'na bin 569 sporcu katıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti 18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor 17:41 Takla atan kamyonet bir aileyi parçaladı! Baba ve oğul öldü, anne hayatta kalma mücadelesi veriyor Silahlı saldırganlar, herkesin gözü önünde kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı 17:36 Silahlı saldırganlar, herkesin gözü önünde kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu 17:30 ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 17:24 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi 17:17 İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi
Uğur Şahin'den tedirginlik yaratan aşı sözleri: Gelecek yıl farklı bir formüle ihtiyacımız olacak 17:09 Uğur Şahin'den tedirginlik yaratan aşı sözleri: Gelecek yıl farklı bir formüle ihtiyacımız olacak Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü 13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
18:02 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:22 Adeta savaştan çıkmış gibi! Ocaktan sızan gaz, bir evi tamamen kullanılamaz hale getirdi
17:18 Kıyıdakiler için korku dolu bir 15 dakikaydı! Bir anda ortaya çıkan hortum, denizden su çekti
17:17 İngiliz basınının dikkatini çekti! Nusret'in bir biftek için 7 bin 500 TL istediği Londra'daki restoranı görüntülendi
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:13 Korkunç kaza! İtalya'da özel uçak, inşaat halindeki bir binanın üzerine düştü: 1'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
17:10 Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı
Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler         
18:03
12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak 12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak         
17:47
Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz Kürt sorunu tartışmalarına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Sadece HDP'yi muhatap almak doğru olmaz         
17:39
3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti         
17:32
Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak         
17:25
Kıyıdakiler için korku dolu bir 15 dakikaydı! Bir anda ortaya çıkan hortum, denizden su çekti Kıyıdakiler için korku dolu bir 15 dakikaydı! Bir anda ortaya çıkan hortum, denizden su çekti         
17:18
Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu         
17:11
İlginç düğün geleneği! Karga tulumba tutup kayalıklardan suya atıyorlar İlginç düğün geleneği! Karga tulumba tutup kayalıklardan suya atıyorlar         
14:38
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 18:13:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Eker I Run Koşusu'na bin 569 sporcu katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement