Bursa'da evinde fenalaşan 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçe Belediye Başkanı Davut Aydın da mesajında, Barış Demir'in geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhum'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Yenişehir Belediyespor camiasına ve tüm sporseverlere başsağlığı diledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar kulübümüze önemli hizmetler veren profesyonel futbolcu Barış Demir'in vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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